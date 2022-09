Jennifer Lawrence diz que sofreu dois abortos antes do 1º filho

Atriz deu a luz Cy, no início deste ano, fruto do relacionamento com Cooke Maroney

A atriz Jennifer Lawrence, 32, revelou que já sofreu dois abortos antes de dar a luz seu primeiro filho, Cy, em fevereiro deste ano. Ela relembrou os momentos difíceis em nova entrevista a Vogue, revista da qual será capa no mês de outubro. Lawrence disse que engravidou pela primeira vez aos 20 anos, e, na época, já planejava realizar um aborto. Porém, a artista conta que perdeu o bebê antes que realizasse o procedimento. "Estava sozinha em Montreal", afirmou. A segunda vez aconteceu durante as gravações do longa-metragem "Não Olhe Para Cima" (Netflix), no ano de 2020. Na ocasião, ela precisou passar por uma cirurgia. "Eu lembrei milhões de vezes [desses momentos] durante minha gravidez", disse. "Tive uma gestação de sorte." Cy é fruto do relacionamento da atriz com Cooke Maroney, 37. O casal optou por manter a privacidade sobre grande parte da gravidez, desde que um representante de Lawrence confirmou em setembro de 2021 que a atriz estaria esperando um bebê. Em novembro do ano passado, a artista afirmou que não pretende dar entrevistas sobre seu filho, por mais que esteja "grata e animada" por se tornar mãe. "Se eu estivesse em um jantar e alguém dissesse: 'Meu Deus, você está esperando um bebê', eu não estaria: 'Não posso falar sobre isso. Afaste-se de mim, seu psicopata!'. Mas todos os instintos do meu corpo querem proteger sua privacidade para o resto de sua vida, tanto quanto eu puder", explicou.