Jennifer Lawrence dá à luz em seu primeiro filho com Cooke Maroney

Segundo a revista ‘People’ eles se tornaram pais no início do ano, mas só foram vistos com o bebê em abril

Jennifer Lawrence, 31, deu à luz seu primeiro filho com Cooke Maroney, 37. Segundo a revista People, os dois se tornaram pais no início deste ano e foram vistos passeando com o bebê em meados do mês de abril. O casal ainda não se pronunciou sobre a chegada do filho, e também optaram por manter a privacidade sobre grande parte da gravidez, desde que um representante de Lawrence confirmou em setembro de 2021 que a atriz estaria esperando um bebê. Em novembro, a artista afirmou que não pretende dar entrevistas sobre seu filho, por mais que esteja “grata e animada” por se tornar mãe. Foto/Reprodução “Se eu estivesse em um jantar e alguém dissesse: ‘Meu Deus, você está esperando um bebê’, eu não estaria: ‘Não posso falar sobre isso. Afaste-se de mim, seu psicopata!’. Mas todos os instintos do meu corpo querem proteger sua privacidade para o resto de sua vida, tanto quanto eu puder”, explicou. Durante a entrevista à revista Vanity Fair, ela ainda ressalta que não quer que ninguém “se sinta bem-vindo em sua existência”, e afirma que sente “que isso começa sem incluí-los nesta parte do meu trabalho”, completa.