Jennette McCurdy diz que está feliz que a mãe morreu em autobiografia

A atriz de ‘iCarly’ contou que a mãe a colocou no showbiz quando tinha 6 anos; O livro deve ser lançado em agosto deste ano

Jennette McCurdy, que interpretou Sam Puckett na série “iCarly”, na Nickelodeon, mostrou a capa de sua autobiografia, e seu título chamou atenção: “I’m glad my mom died” (“Eu estou feliz que minha mãe tenha morrido”, em tradução livre).

A ex-atriz, de 29 anos, explica que sua mãe a colocou no showbiz quando ela tinha 6 anos de idade. Em uma entrevista à revista americana “Entertainment Weekly”, ela afirmou que o livro será tão engraçado quanto triste. Na capa, Jennette segura uma urna com papeizinhos picados como se fossem confetes.

“O confete derramado de uma urna me pareceu uma boa maneira de capturar o humor da tragédia. Eu sabia que não queria ir tão longe a ponto de jogar o confete ou pular no ar com um enorme sorriso no rosto, ou fazer qualquer outro tipo de linguagem corporal/expressão facial que possa parecer irreverente. Por fim, escolhi uma expressão facial que considero sincera, um pouco magoada e um pouco esperançosa” explicou a artista.

Jennette fala no livro como sua mãe a empurrou para ser uma estrela na Nickelodeon, o que a deixou com ansiedade, vergonha, auto aversão e, como consequência, ela desenvolveu distúrbios alimentares, vícios e uma série de relacionamentos tóxicos.

A situação piorou quando a mãe dela morreu de câncer em 2013, na mesma época em que ela entrou para o elenco de “Sam & Cat”, ao lado de Ariana Grande. A atriz deixou a carreira de lado três anos depois.

Em 2021, durante uma entrevista ao podcast Empty Inside com Anna Faris, ela contou que começou a trabalhar muito cedo e que atuar sempre foi muito difícil para ela. “Mais ou menos aos 10 ou 11 anos, eu era o principal sustento financeiro da minha família”, revelou.

“Foi muito a pressão da minha família [não ter] muito dinheiro, e essa foi a saída. O que eu realmente acho que foi útil para me levar a algum grau de sucesso, porque eu não acho que eu teria sido tão ambiciosa se não soubesse que era para minha família.”

Ainda de acordo com a entrevista para Anna Faris, a atriz comentou que sente vergonha e insatisfação com os papéis que interpretou. “Imagino que há uma experiência muito diferente com a atuação se você se orgulha de seus papéis e se sente realizado por eles.”