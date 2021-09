Jazzmeia Horn lança álbum que fala de amor

Em projeto histórico, Jazzmeia Horn reflete o amor em todas as suas formas em disco de big band com trabalho orquestral

Junto da primavera, a cantora e compositora americana Jazzmeia Horn se renova e se reinventa em seu projeto não só mais ousado, como histórico. Feito para big band com trabalho orquestral, “Dear Love” é um dos poucos discos do estilo não só liderados, mas arranjados e produzidos por uma mulher negra. O álbum manifesto aborda três aspectos específicos da existência de Jazzmeia: seu amor pela sua comunidade, o amor físico e carnal por alguém e o amor próprio, tudo junto de uma poesia densa. “Dear Love” está disponível em todas as plataformas de música digital via Empress Legacy Records.

Ouça “Dear Love”: https://sng.to/jazzmeiahornandhernobleforce/dear-love

“‘Dear Love’ é importante para mim porque cumpri um dos meus maiores objetivos na vida: escrever, arranjar, produzir e gravar meu próprio projeto. Além disso, ser uma das primeiras mulheres negras a escrever e liderar um álbum de big band em sua totalidade, algo historicamente masculino, é uma honra”, reflete Jazzmeia.

Unindo jazz com inspirações de R&B e hip hop, Jazzmeia Horn traz poesia e spoken word para falar de vários aspectos da vivência de uma pessoa afroamericana – desde a questão da solidão da mulher negra até reflexões sobre o racismo a partir de composições pessoais e intensas. Tudo isso ampliando o escopo de atuação de um dos nomes em ascenção no jazz mundial.

“‘Dear Love’ é um álbum inteiro de poemas e músicas que são canções de amor para todos os aspectos amorosos na minha vida”, reflete ela. Isso fica claro no clipe “Let Us (Take our time)”, uma ode à paixão e aos corpos negros.

Assista ao clipe “Let Us (Take our time)”:

Duas vezes indicada ao Grammy, vencedora da Sarah Vaughan International Jazz Competition, do Thelonious Monk Institute International Jazz Competition e do NAACP Image Award, Jazzmeia olha a tradição dos trabalhos de big band com respeito e vontade de ir além. “Dear Love” é uma sequência temática e ruptura sonora dos seus trabalhos anteriores, “A Social Call” (2017) e “Love and Liberation” (2019).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com produção da artista e mixagem e masterização de Kastushico Naito, o álbum “Dear Love” está disponível em todos os serviços de streaming de música.

Ouça “Dear Love”: https://sng.to/jazzmeiahornandhernobleforce/dear-love