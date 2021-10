Japinha Conde e Eduardo Costa se unem para o lançamento de “Desperdício”

A faixa tem composição assinada por Vinni Miranda, Waleria Leão e Rafael Quadros

Japinha Conde, a artista de forró mais executada nas rádios no primeiro semestre de 2021, e Eduardo Costa, um dos maiores sertanejos do país, se uniram para o lançamento de uma canção que promete hit no segundo semestre do ano, no Brasil. “Desperdício”, o novo single dos artistas, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (08).

“Desperdício” conta um episódio muito comum na vida dos apaixonados, falando sobre uma ligação feita por uma mulher para o amado, de madrugada, mas que acaba recebendo não como resposta. A faixa tem composição assinada por Vinni Miranda, Waleria Leão e Rafael Quadros.

“Sempre acompanhei a Japinha, minha filha é fã dela. Fiquei muito feliz quando chegou o convite para gravarmos juntos. Quando ouvi a música, achei muito linda, moderna, mas romântica. A música vai ser sucesso. Japinha tem uma carreira maravilhosa, é extremamente simpática, tem uma história de vida linda. Essa música vai fechar o ano em primeiro lugar nas paradas de sucesso”, vibra Eduardo Costa.

Japinha também reforça o coro e está muito feliz com a parceria com o sertanejo: “É uma realização muito grande poder dividir essa canção com Eduardo Costa. Um dos maiores artistas do país, o qual eu e minha mãe ouvíamos muito quando eu era criança e ainda ouço sempre. Admiro muito Eduardo como pessoa e como artista, e acredito que a rapaziada vai curtir muito essa moda”.

Não é exagero dizer que a menina que saiu da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, hoje é um dos maiores fenômenos pop da atualidade. Somente em seu canal no YouTube, a cantora possui mais de 675 milhões de acessos em seus vídeos. A carioca também já fez parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Felipe Araújo, Maiara e Maraisa, MC Rogerinho, Lauana Prado, Léo Magalhães e Luiza e Maurílio.

Desde o início da pandemia, Eduardo Costa tem lançado vários projetos paralelos: “#40Tena”, “Pantanal”, “50 Tons”, ‘Voz e Violão, “Live dos Namorados” e “Boleros”, mostrando diferentes faces do artista. Com mais de 2.7 milhões de visualizações no YouTube, o cantor e multi-instrumentista se consagra como um dos maiores nomes do sertanejo e da música brasileira.

O novo single de Japinha Conde, em parceria com Eduardo Costa, “Desperdício”, está disponível nas plataformas digitais via ONErpm e o vídeo da faixa está disponível no YouTube.

