Janaron é eliminado após tentar aliança no reality No Limite

O participante foi o 15º eliminado do reality, no episódio marcado pelo fim das tribos Lua e Sol para união em um único grupo

Após a união de todos os participantes na Tribo Estrela, Janaron foi o eliminado nesta terça (21) em “No Limite” (Globo). O participante indígena tentou retomar a aliança com Ipojuca, Charles e Victor, mas a estratégia não deu certo.

“Não valeu à pena, valeu uma galinha inteira”, disse o eliminado para falar sobre a sua participação no reality. Por causa da força que mostrou nas provas, ele disse que se considera “um grande guerreiro”.

Janaron foi o 15º eliminado do reality, marcado pelo fim das tribos Lua e Sol para união em um único grupo. Foi um episódio com acerto de contas e busca por novas alianças.

Charles venceu a primeira Prova da Imunidade individual da temporada e garantiu mais tempo no jogo.

Nesta terça, o diretor pedagógico Matheus Pires, um dos maiores destaques da atual edição de No Limite, disse em entrevista ao F5 que não tem saudade de vários dos participantes. “Não tenho muita vontade de ver nem pintado de ouro várias daquelas pessoas”, afirmou.

O balanço final da participação de Pires no programa foi positivo. O carioca conta que a repercussão dos episódios fez com que ele melhorasse sua relação com a mãe e a irmã, pessoas de quem já afirmou ter sofrido gordofobia. Agora, Pires espera poder pegar todas as oportunidades que puder, até mesmo o convite para A Fazenda (Record). “Participei do reality mais complexo de todos, então qualquer outro não seria tão difícil.”

O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000, sob o comando de Zeca Camargo, colunista da Folha, e que deixou a Globo em 2020 -ele trabalha atualmente na Band.

As três primeiras temporadas aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos. Os vencedores foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada).

Já no ano passado, o reality ganhou uma edição especial apenas com ex-BBBs e terminou com a consagração de Paula Amorim, que recebeu 66,77% dos votos do público, após chegar à semifinal da atração ao lado de André, Elana, Jéssica, Viegas e Zulu.