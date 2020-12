James Blake disponibiliza a versão acústica de “In the bleak mid winter”

PUBLICIDADE

O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor britânico James Blake acaba de lançar sua versão para a canção natalina “In the Bleak Midwinter”, com exclusividade na Apple Music. Ouça aqui: https://music.apple.com/br/ album/in-the-bleak-midwinter- single/1541214258 .

Recentemente, o cantor deu uma entrevista ao The Zane Lowe Show, na Apple Music One, para conversar com Lowe sobre música e seu amor pela música de coral. E disse, na ocasião: “Há algo muito atraente para mim sobre o sentimento que recebo ao ouvir uma música de coral clássica. Adorei quando Jeff Buckley fez aquele cover de ‘Corpus Christi’. No fundo da minha mente, sempre houve uma vontade de fazer algo assim”.