Jair Renan se manifesta após ex-assessor dizer que teve relação amorosa 

Após Diego Pupe dizer à polícia que teve um relacionamento amoroso com o filho do ex-presidente, o rapaz fez uma declaração

Jair Renan, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uma declaração nas redes sociais após seu ex-assessor, Diego Pupe, dizer à polícia que teve um relacionamento amoroso com ele. Em um story no Instagram, Jair negou o envolvimento romântico.

“Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga”, disparou ele na rede social. A publicação de Jair acabou viralizando no X e o nome dele foi parar nos assuntos mais comentados das últimas horas.

“Ele só não falou que era briga de espadas”, zoou uma. “Caramba… Se isso não é se assumir… eu não sei o que é”, comentou uma internauta.

“Então a relação dele e do assessor é tóxica, vivem brigando…”, afirmou um terceiro. “🤣🤣🤣🤣🤣. Então a briga foi feia, porque o amante foi falar na polícia sobre ela!!! 🤣🤣🤣🤣”, declarou outro usuario do X.