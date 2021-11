Izabella Rocha fecha o álbum Bella com show no Clube do Choro

Em novembro, Izabella Rocha conclui álbum Bella, participa de festival de jazz e lança duas novas músicas nas plataformas de streaming

A cantora e compositora Izabella Rocha vive um intenso mês de novembro, que tem como momento alto o show “Bella Jazz Quarteto” em 19 de novembro, no Clube do Choro. A ocasião é de celebração, já que ela apresentará “Ansiedade”, última das nove canções que compõem o álbum “Bella”. Nesta noite marcante, com participação especial do músico João Suplicy, Izabella, ao lado de seu quarteto formado por Misael Barros (baterista), Dido Mariano (baixo), Moises Alves (trompete) e Felipe Viegas (teclado), Izabella terá a oportunidade de apresentar o álbum na íntegra, em meio ao repertório que marca a fase que ela denomina “jazz e afins”.

Izabella afirma que a “Ansiedade” existe, mas que o sentimento é de entusiasmo com a conclusão do álbum e outros desdobramentos que virão dele. “Vivemos tempos de grande isolamento, e é uma alegria enorme voltar aos palcos com a compreensão deste ciclo que foi tão desafiador, difícil, mas de muito aprendizado. Entrego ‘Bella’ com o coração cheio de orgulho e gratidão, com a certeza de ele vem cumprindo uma linda jornada, no seu tempo”, considera.

Ela conta que é emblemático finalizar o lançamento do álbum com “Ansiedade”, composição do amigo João Suplicy, já que foi com ele que se apresentou pela última vez antes da pandemia chegar e virar tudo de cabeça para baixo. “Àquela altura já havíamos gravado a música. Ele me enviou uma versão em voz e violão e dessa base criamos um arranjo de jazz bem para frente. O tema é atual, as pessoas andam muito ansiosas com a velocidade das informações e a música caiu bem para uma boa reflexão sobre o momento”, explica.

Além do show, Izabella estará presente à IV Edição do Jazz na Vila, que acontece em São Jorge, na Chapada das Veadeiros. Ao lado do tecladista Felipe Viegas e do baterista Misael Barros, ela se apresentará no Rústico Grill e Na Mata, nos dias 12 e 13, respectivamente.

Já nas plataformas de streaming e redes sociais, o público poderá conferir dois novos produtos musicais da artista, além de “Ansiedade”, que estará disponível a partir de 19 de novembro. Em 06 de novembro, aconteceu o lançamento do 8º single de “Bella”, “Beautiful Love”, que vem acompanhado do minidoc “As Cores da Música”, com estreia no Youtube marcada para 13 de novembro. A canção, gravada pela jazz singer americana Anita O’Day, em 1956, recebeu arranjo no melhor estilo da Bossa Nova. “Gravei em 2019, centenário de Anitta e ano da morte de João Gilberto. A minha versão, então, foi uma homenagem a esses dois grandes talentos, referências preciosas dessa minha caminhada no jazz e afins”, revela.

Utilizando de recursos que combinam lives, lançamentos nas plataformas digitais e apresentações presenciais, Izabella Rocha vem apresentando “Bella” ao logo de mais de um ano, respeitando os tempos muito próprios que vieram com a pandemia. O álbum é composto por nove canções: “O Carcará e a Rosa”, “Three Little Birds”, “Misteriosa Atração”, “Tambor”, “Carta pra Ele”, “God Bless the Child”, “Agora ou Nunca”, “Beautiful Love e “Ansiedade”. Das nove, sete foram complementadas por minidocs, assinados por Luciana Martuchelli e Sylvio Lima. São eles: “Um Novo Voo”, “Retirando os Véus”, “Pele Sobre Pele”, “Legado”, “Casa de Bonecas”

Sobre Izabella Rocha

Com 25 anos de carreira, a cantora Izabella Rocha iniciou sua trajetória solo em 2016 e encontra-se no meio do lançamento de seu segundo álbum solo: “Bella”. Fundadora do Natiruts (1996), que está entre as principais bandas do Brasil, como backing vocal e cantora, ela gravou cinco discos de estúdio com esta banda: “Nativus” (1997), “Povo Brasileiro” (1999), “Verbalize” (2001), “Qu4tro” (2002) e “Nossa Missão” (2005) – e fez centenas de shows.

Em 2006 saiu em busca das raízes musicais e, no ano seguinte, criou – ao lado de Bruno Dourado (percussão) e Kiko Péres (guitarrista), também ex-integrantes do Natiruts – o grupo InNatura, com o qual gravou mais três álbuns: o ao vivo “Um Artista Brasileiro” (2007, lançado em DVD), “Bossa Ragga” (2010) e “Innatura 3” (2013).

Com a maternidade – ela é mãe de Gabriela, Rafael e Elis –, entrou em contato profundo com a feminilidade e reforçou sua ligação com a natureza do planeta Terra, verdadeiro útero para toda a vida. Esta foi a base de “Gaia”, o primeiro disco solo e autoral, lançado em 2016, celebrando seus 20 anos de carreira com letras inspiradas pelo Sagrado Feminino e pela Mãe Natureza.

Serviço:

06/11

“Beautiful Love”

Ouça: https://bfan.link/beautiful-love

12/11

Show no Rústico Grill (Festival Jazz na Vila)

13/11

Show no Na Mata (Festival Jazz na Vila)

13/11

Lançamento minidoc “As Cores da Música” (Youtube)

19/11

Lançamento “Ansiedade”

Pré-salvar: https://bfan.link/ansiedade

19/11

Show Clube do Choro

