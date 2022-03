Ivy Moraes faz boletim de ocorrência contra o ex-marido

Em um longo desabafo em suas redes sociais, a ex-bbb 20 lamentou as ‘surpresas’ negativas que está recebendo

Ivy Moraes, de 29 anos, fez um boletim de ocorrência em Belo Horizonte contra o ex-marido, Rogério Fernandes. A informação foi confirmada ao ‘Splash’ pela assessoria de imprensa da modelo.

A equipe da ex-bbb contou que, por orientação dos advogados, a modelo não pode comentar sobre o motivo da denúncia por se tratar de informações que correm em segredo de Justiça.

Ivy, compartilhou hoje um desabafo nos stories do seu Instagram. Sem citar o nome do ex-marido, a mineira afirmou que está enfrentando processos “pessoais e chatos”.

“Eu sou surpreendida cada vez mais negativamente com algumas pessoas e tudo bem com isso. Cada um dá o que tem. A gente vai lidando de forma madura, mesmo que a gente saia do eixo em algum momento”, comentou.

Ela reforçou que as pessoas “colhem o que plantaram” e destacou que está pagando por escolhas erradas feitas anteriormente.

“Existe muita gente ordinária na vida. Pode ser a pessoa que está dormindo ao seu lado e você nem imagina. Coração dos outros é terra que ninguém pisa, dizia a minha avó. A pessoa te rouba na cara dura e ainda chama de ingrata”, concluiu.