Istambul Cozinha e Bar promove noite de tango

O Istambul Cozinha e Bar, localizado na 215 sul, promove, no dia 19 de novembro às 20h, uma noite de tango com o casal Juliano Andrade e Paula Emerick. Juntos há mais de dez anos, os dançarinos são campeões do Campeonato de Baile de la Ciudad de Buenos Aires (categoria Milongueros del Mundo) e campeões brasileiros de tango de pista e finalistas do Campeonato Mundial de Tango 2017 e 2019. O couvert artístico é de R$10. As reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 3223-5892

Entre trabalhos já desenvolvidos pelo casal, merecem destaque diversas apresentações que fizeram em prestigiosas milongas de Buenos Aires; aulas e apresentações na Bélgica, Colômbia, Espanha, França, Grécia, Holanda e Itália; direção do grupo coreográfico e de formação Fuerza Tanguera e dos espetáculos “El Tango es el Tango” e “Cafetín de Buenos Aires”; participação na companhia argentina “El Cxuce”, dirigida por Vanesa Villalba e Facundo Piñero, desde 2018; participações como professores e bailarinos em cinco edições do Congresso Brasileiro de Tango, no Argentina Tango Salón Festival (edição São Paulo), no Festival dos Campeões, no The Weekend Tango São Paulo, no 3º Encontro Tango Nordeste, no 5º Festival UdiTango e no I BH Tango; bem como aulas e apresentações em diversas cidades do Brasil nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.