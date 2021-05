Israel e Rodolfo fazem live “Baton de Cereja”no Multishow

Show virtual acontece na sexta (21), a partir de 19h30, com participação do ex-BBB Caio Afiune cozinhando ao vivo e apresentação do locutor oficial de Barretos Cuiabano Lima

Embalados pelo sucesso do hit ‘Batom de Cereja’, Israel e Rodolffo realizam, em grande estilo, sua primeira live do ano. Para abrir com chave de ouro o próximo final de semana, a “Live Batom de Cereja” acontece na sexta-feira, dia 21, a partir das 19h30. A transmissão será simultânea no canal Multishow e no YouTube da dupla, onde depois seguirá sem hora para acabar. O ex-BBB e amigo Caio Afiune – o Bastião – participará da live de uma maneira inédita: cozinhando ao vivo algumas de suas receitas. Já a apresentação ficará por conta do locutor de rodeios Cuiabano Lima. Ou seja, diversão garantida!

Israel aproveita para convidar o público para sexta-feira “Pensa na ansiedade pra gente subir num palco e fazer uma live depois de tanto tempo. Estamos preparando um show incrível, com um repertório repleto de sucessos e esperamos todos vocês para curtir junto com a gente no Multishow e no nosso canal do YouTube”.

Já Rodolffo, completa “E pra quem tá com saudade dos bastião, o Caio Afiune, meu parceiro de BBB, vai estar com a gente participando da transmissão. Vai ser diversão garantida. Não perde não ein!”.

Após a bem-sucedida participação do Rodolffo no BBB21, que coincidiu com o lançamento da primeira parte do projeto ‘Aqui e Agora’, a live “Batom de Cereja” acontece para coroar o momento. No repertório, Israel e Rodolffo se destacam por sempre acertarem nas escolhas das músicas – em todos os seus projetos. Canções que marcaram os 26 anos de carreira e novos sucessos estão entre as escolhidas do setlist, podendo destacar: “Só de Sacanagem”, “Marca Evidente”, “Também sei Fazer Falta”, “Como Que Não Toma Uma”, “Coração de Quatro”, “Fulana” e, claro, a que dá nome à transmissão e não ficaria de fora “Batom de Cereja”.

Caio Afiune comenta sobre a expectativa para sexta-feira “Aooo moçada, a expectativa ta muito grande, tô ansioso demais para estar ali participando e cozinhando, ouvindo os meninos cantando ao vivo. Vai ser uma emoção muito grande pra mim porque vou conseguir juntar duas das minhas paixões: cozinha e música, principalmente quando se trata de Israel e Rodolffo. Se vocês estiverem sentindo metade da ansiedade e da expectativa que eu tô sentindo, já garanto que vai ser sucesso”

Durante a live, Caio será responsável por comandar o “Na Cozinha com os Bastião”, um espaço equipado com uma cozinha onde ele fará algumas de suas especialidades ao vivo, com apoio da marca ‘Tio Jorge’. O que será que vai sair de bom, ein? O lembrete para a live já pode ser ativado no canal da dupla no YouTube ou clicando aqui.

Em tempo: No próximo dia 29 de maio, Israel e Rodolffo lançam uma parceria musical com Wesley Safadão, na faixa “Faz Amor Comigo Só Hoje”. Com direito a videoclipe, a canção tem uma levada animada que mistura sertanejo com pisadinha e forró.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre Israel e Rodolffo

Com 26 anos de carreira, Israel e Rodolffo tem colhido os frutos de anos de trabalho. Após a participação de Rodolffo no BBB21, a dupla tomou proporção nacional e internacional com o hit “Batom de Cereja”, chegando ao topo das paradas de sucesso no Brasil, onde se mantém há 02 meses, e marcando presença entre as músicas mais ouvidas no mundo. Além de conquistarem espaço no chart Global da Billboard, Israel e Rodolffo tem visto seus números no digital crescerem a cada dia, e vêm atingindo marcas expressivas.

No Youtube, o crescimento do canal foi de gigantesco, passando hoje de 796 milhões de visualizações e cerca de 1.5 milhão de espectadores únicos por dia. Já em número de inscritos o aumento foi significativo e hoje supera 2 milhões. O novo álbum, lançado no final de janeiro, tem mais de 290 milhões de visualizações no canal. Já nas plataformas de streaming, os números dispararam. São mais de 8 milhões de ouvintes mensais, além de ultrapassarem a marca de 140 milhões de streamings só no álbum “Aqui e Agora”