Israel E Rodolffo Levam Dois Troféus No Prêmio Multishow

A noite de ontem foi especial para a música nacional. O Prêmio Multishow tomou conta das redes sociais e atraiu milhares de telespectadores durante sua transmissão, tanto pela TV quanto pela internet. Celebrando os destaques do ano, 12 categorias eram disputadas por diversos artistas e revelações. Um dos destaques do ano e da noite foi a dupla Israel & Rodolffo, que levou dois dos três troféus em que estavam concorrendo. Os cantores venceram como “Dupla do Ano” e “Hit do Ano”, com o sucesso “Batom de Cereja”.

Emocionado, Israel comemora “Disputamos o prêmio com artistas grandiosos e que são referência nacional e, pra nós, levar esse prêmio foi uma conquista surreal. Jamais imaginávamos carregar esse troféu pra casa e olha agora, está aqui conosco”. Rodolffo completa o parceiro e agradece “Esperamos tanto por esse momento e ele chegou. Temos que agradecer muito a Deus, à nossa equipe e aos nossos fãs, que nesses 27 anos de carreira, nunca nos abandonaram. Conseguimos, meu povo, somos a “Dupla do Ano” e o “Hit do Ano” de 2021”

Além da emoção de levar para casa duas categorias, Israel e Rodolffo ainda se apresentaram no red carpet do evento e cantaram a música que foi o hit do ano e dominou as paradas nacionais em 2021 “Batom de Cereja”.No último dia 18 de novembro, a dupla lançou o primeiro EP no novo projeto “Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília”, que contou com participações especiais de Maiara & Maraisa, Juliette – participando pela primeira vez da gravação de um DVD – Kevinho e o duo pop LT.