ISRAEL E RODOLFFO DIVULGAM PRIMEIRAS FAIXAS DE NOVO PROJETO

Os clipes das outras faixas “Quem Perdeu Que Chore part. Kevinho”, “Me Ama”, “Gin Derramado part. LT” e “Moral da História” serão lançados nesta ordem nas próximas sextas-feiras, sempre ao meio-dia, no canal oficial da dupla no YouTube.

Uma das duplas de maior destaque no Brasil atualmente lança hoje (18) o primeiro EP do projeto Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília, com 05 faixas inéditas – entre elas uma composição assinada por Rodolffo – e duas participações especiais: Kevinho e o duo pop LT. As músicas ficarão disponíveis em todas as plataformas digitais às 21h. Amanhã, sexta-feira (19), 12h, o videoclipe da primeira faixa “Dar Uma Namorada” poderá ser conferido no YouTube.

Uma das marcas registradas de Israel e Rodolffo é ter um repertório excepcional e, dessa vez, até eles se surpreenderam com a qualidade do setlist escolhido. Foram mais de cinco mil músicas ouvidas, em três meses de audições ininterruptos. Dessas, a dupla escolheu 50 guias para gravar e, com muito cuidado, elegeram as 18 faixas que fazem parte deste novo projeto.

Depois de conquistarem o Brasil e o mundo com o hit “Batom de Cereja” e atingirem marcas jamais imaginadas na carreira, Israel e Rodolffo escrevem um novo capítulo na história da dupla. Os cantores escolheram a Casa Maaya, na capital nacional, como cenário da gravação deste novo projeto “Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília”, que recebeu ainda as participações de Maiara & Maraisa e de Juliette – participando pela primeira vez da gravação de um DVD.

Um time de peso assina o projeto junto à dupla e a Noix Music: a Direção Geral e de Cenografia é da UNIC Film; Direção de Vídeo de Fernando Trevisan (Catatau); Direção de Fotografia de Carlinhos Nogueira; e Direção Musical de Moisés Rufino.

Cronograma de Lançamentos no YouTube:

19/11 – 12h00 – Dar Uma Namorada

25/11 – 12h00 – Quem Perdeu Que Chore feat. Kevinho

02/12 – 12h00 – Me Ama

09/12 – 12h00 – Gin Derramado feat. LT

16/12 – 12h00 – Moral Da História