Isis Valverde fala sobre separação e nega mudança de país

“Eu e André nos respeitamos muito” afirma a atriz ao comentar sobre o término com o ex-marido André Resende

Pela primeira vez desde o anúncio da separação com o empresário André Resende, Isis Valverde abriu o coração para falar sobre o romance. O agora ex-casal ficou junto por seis anos e a confirmação do término aconteceu na última quarta-feira (23).

Segundo o Jornal Extra, a atriz aproveitou o momento para negar que esteja deixando o Brasil para morar nos Estados Unidos para seguir carreira internacional.

“Não estou me mudando para Los Angeles, fui recentemente à cidade fazer um trabalho pontual. Planejo em algum momento, ainda não definido, fazer um curso de interpretação fora do Brasil, para me reciclar. Porque o meu trabalho como atriz é algo que levo muito a sério. Eu só queria esclarecer que esses rumores sobre o fim do meu casamento não procedem”, esclareceu.

Sobre uma possível crise no romance, um amigo do ex-casal explicou que: “Foi um desgaste natural, como ocorre em muitas relações. E os dois são muito parceiros. Não teve briga e barraco”.

“Eu e André nos respeitamos muito e agora estamos focando no nosso amor maior que é o Rael”, completou a artista. Vale dizer que, segundo a assessoria, a atriz não desfez o contrato com a Globo, válido até o fim de 2021. Já no próximo domingo, 27, ela participa de um desfile em Paris.

Foto/Reprodução/Redes Sociais