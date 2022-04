Isabella Scherer anuncia que está grávida de gêmeos

A atriz contou a novidade através de uma publicação nas redes sociais e afirma “presente bom, é presente em dobro”

Isabella Scherer, de 26 anos, revelou que está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o modelo e surfista, Rodrigo Calazans, de 39 anos, no final de março. Hoje (6), ela trouxe uma novidade: o casal está esperando gêmeos!

A vencedora da última temporada do “Masterchef” contou através de seu perfil no Instagram, com fotos das ultrassons.

“MÃE DE GÊMEOS? Sim gente, é real! Presente bom, é presente em dobro, né?! Vou contar nos stories como foi o momento que descobrimos e todos os detalhes!”, disse a filha de Fernando Scherer, o Xuxa.

Isabella disse que ainda não sabe os sexos dos bebês. “E agora, você acha que são o que? Dois meninos? Um casal? Duas meninas? Façam suas apostas kkkk a gente não sabe ainda também!”.

Nas últimas semanas, a atriz disse que engravidou por coito interrompido e, agora, ela explica como exatamente aconteceu.

“Até hoje não sei que dia foi, só tenho ideia mais ou menos das datas por causa da ultrassom. Eu tomei pílula por mais de dez anos, desde os 15. Eu sentia uma dorzinha e tinha muitos cistos. Nunca fui diagnosticada, mas minha ginecologista tinha medo de eu desenvolver endometriose”, afirmou em entrevista à Patricia Kogut, colunista do jornal “O Globo”.

Ela contou que, por isso, preferiu interromper o uso do medicamento, mas já tinha planos de usar outros métodos contraceptivos. “Uns meses atrás, resolvi parar os hormônios. Pensei: ‘Vou ficar um tempo sem e depois coloco o DIU’. Aí acabei engravidando (risos)”, falou.

Mas a notícia não foi um motivo de desespero para ela. “Só que acho que, por eu estar com uma pessoa de que gosto e com quem já pretendia ter filho um dia, acabei relaxando. ‘Se acontecesse, tudo bem’. E aconteceu (risos)”, concluiu.