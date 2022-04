Isabella Santoni faz pequeno corte na cabeça surfando

A atriz cogitou raspar o cabelo no local onde machucou; Ela estava com o namorado, Caio Vaz, no momento do ferimento

Isabella Santoni, 26, mostrou em seus Stories do Instagram que fez um pequeno corte na cabeça ao surfar com o namorado, o surfista Caio Vaz. Nos registros, enquanto Vaz cuidava do ferimento, ela questionou os seguidores se deveria ou não raspar os cabelos da região.

“Para não infeccionar, tinha que dar uma raspadinha no cabelo”, disse Vaz. Santoni riu e em seguida escreveu “raspar o cabelo na lateral para não infeccionar?”. Além disso, ela colocou três opções como resposta para seus seguidores: “Claro”, “Está louca” e “Não faz isso”.

“Mozão me joga na onda grande, mas cuida depois. Primeiro passo: Água oxigenada”, escreveu ela em outro vídeo, no qual também mostrou sentir dor ao passar o produto no corte. “Foi um arranhadinho, é só cuidar”, respondeu o namorado.

Santoni e Vaz namoraram pela primeira vez em dezembro de 2017. Cerca de dois anos depois, em dezembro de 2019, a assessoria da atriz confirmou o término do casal, que teria acontecido em novembro do mesmo ano, sendo revelada um mês depois.

“A assessoria de imprensa da atriz Isabella Santoni confirma o término do relacionamento com o surfista Caio Vaz. Eles seguem amigos com carinho e respeito um com o outro”, disse, na época. No entanto, em 2020 eles reataram o relacionamento.