Irmã de Deolane Bezerra conta que já ateou fogo em moto de ex-namorado

Em uma entrevista ao humorista Maurício Meirelles, as irmãs Deolane, Daniele e Dayanne comentaram sobre a vida pessoal

As irmãs Deolane, 34, Daniele e Dayanne Bezerra concederam uma entrevista ao humorista Maurício Meirelles, 38, no programa “Foi Mau (RedeTV!)”. Ao longo do programa, elas precisaram criar e responder perguntas sobre a vida pessoal e acabaram revelando situações do seu passado.

A cantora e advogada questionou quantas vezes sua irmã Dayanne já traiu em algum relacionamento. “Umas oito [vezes]. Se eu terminei hoje e fiquei com alguém de noite, eu não considero”, explicou. Meirelles então quis saber qual das irmãs era mais brava e briguenta.

As duas concordaram que seria Dayanne. “Na hora da raiva eu não consigo mensurar o que eu vou fazer. Eu só quero matar a pessoa”, explicou ela. “Como é o seu ex-namorado? Como o carro dele está arranhado hoje?”, cutucou o apresentador. “Não, eu só toquei fogo em um”, respondeu Dayanne.

Deolane então começou a explicar que sua irmã chegou a jogar gasolina na moto de um ex-namorado, mas que o fogo não tomou o veículo completamente. “Pegou só na parte assim… ‘Coisou’ só a pintura, mas apagou”, completou Dayanne.

Recentemente, a advogada contou que seus vizinhos estavam discriminando sua família em um condomínio de luxo em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo Deolane, a família foi chamada de “gentalha” em um aplicativo para troca de mensagens entre os moradores. A advogada disse que um dos moradores chegou a sugerir que ela volte à periferia para fazer “gato” na energia elétrica.