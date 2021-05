Íris solta falas preconceituosas sobre prostituição em “No Limite”

A participante criticou Ariadna por já ter escolhido o caminho da prostituição. Equipe de Íris se desculpou nas redes

No segundo episódio do reality “No Limite“, nesta terça-feira (19), as participantes Íris Stefanelli e Ariadna tiveram uma discussão sobre prostituição. Íris criticou Ariadna por já ter escolhido a função para sobreviver.

“Ontem a Ariadna foi contar um pouco da vida dela, que foi muito difícil, de doer o coração. Hoje, na discussão sobre prostituição, eu disse que tem que se tentar um caminho para a vida menos arriscado”, disse Íris, falando ainda sobre estudar para concursos públicos.

Ariadna, então, rebateu: “Eu acho a Íris uma pessoa incrível, mas acho que ela vive um pouco fora da realidade. O fato dela ter tido mais privilégios do que eu, talvez faça com que ela viva em um mundo de fadas e infelizmente essa não é a minha realidade”. A ex-BBB explicou ainda que tentou emprego formal por diversas vezes.

“Eu colocava currículo daqui, dali. Não tinha segundo grau completo. Não arrumava nada. Você acha que eu fui para onde, para não ser posta para fora de casa? Lá para a esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Não tive”, disse Ariadna.

Íris insiste: “Você teve opção, sim”. E Ariadna responde: “Não tive. Quando me olhavam com nome de homem e cara de mulher, eu não tive. Você não pode falar uma coisa quando não está dentro da realidade”, disse a participante, que é uma mulher trans.

Íris continua insistindo dizendo que já trabalhou passando roupa e servindo em bares, e Ariadna dispara: “Amiga, você é uma mulher branca, loira e dos olhos verdes”.

“Só o fato de ser uma mulher trans, já me tira todos os privilégios. Eu acho muito chato ter quer ficar debatendo isso. Ficou chato e eu preferi sair de perto. Eu gosto dela e ela tem muito o que aprender ainda sobre isso”, finaliza Ariadna.

Devido às falas desrespeitosas, a equipe que cuida das redes sociais de Íris se desculpou: “Temos a certeza de que, assim que ela voltar à realidade e assistir às suas falas, vai se desculpar com todos e buscar se informar sobre essa triste realidade.”