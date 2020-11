Intokáveis é a atração de live do Projeto Fala Alto

PUBLICIDADE

O projeto, em conjunto com o Alto Volume Rock, é uma iniciativa que visa dar visibilidade a bandas autorais do Distrito Federal e de outras regiões do país. Os interessados poderão ajudar os artistas e o projeto por meio de um QR Code que estará na tela durante a live.

A Intokáveis

A nova geração do Rock Brasília chega com a banda Intokáveis. Na estrada desde 2016, o grupo formado por Bruno Ramos (baixo), Dinho Ribeiro (guitarra), Suzano (voz), Daniel Silva (bateria) e Natã Buriti (guitarra e teclado) está com a turnê “Querendo Mais…”

Em seu repertório estão canções autorias que falam do cotidiano, de amor e de voltas por cima. Além do som inspirado no Indie Rock, Rock Arena e no Britpop, sem esquecer das melhores bandas da história do Rock Nacional é claro.

Desde sua estreia oficial, a banda já se apresentou em importantes casas de show e festivais de Brasília, como o O’Rilley Irish Pub, Una Britsh Pub, Carnarock, Saloom Rede Rock, Stadt Bar, e também na tenda do motoclube Dom Carabina – Brasília Capital Moto Week 2019 – e em eventos do Red Spirit.

Nos últimos anos fomos uma das atrações vencedoras da seletiva popular do Samamba Rock 2019 e finalistas do Prêmio Saloon Red Rock do mesmo ano.

O público é parte fundamental nas nossas apresentações. A banda sempre convida seus fãs a se vestirem com camisas de personagens e heróis. A “fantasia” cria interação entre o público e os membros da Intokáveis fazendo os expectadores se sentirem parte dos músicos no palco.

Mais informações ou para contratar nossa banda: (61) 983138244, pelo Instagram @Intokáveis ou pelo facebook.com/intokaveis