Instituto NossaMarka apresenta a exposição Diáspora Africana

Nesta edição, o tema central é o Matriarcado Africana e tem como objetivo contar as histórias da diáspora africana a partir da perspectiva feminina

A 4ª edição da exposição Diáspora Africana – Travessias Femininas ficará disponível de 15 a 30 de outubro, na praça central do Centro Comercial Boulevard, no Conic. As visitas guiadas serão de 9h às 17h, com entrada gratuita e classificação livre. Nesta edição, o tema central é o Matriarcado Africana e tem como objetivo contar as histórias da diáspora africana a partir da perspectiva feminina.

Através de fotos históricas, a exposição passeia pelas diversas figuras femininas, a exemplo das referências quilombolas como Zacimba Gaba e Tereza de Benguela, as Yàs do Candomblé Mãe Stella de Oxóssi, Mãe Senhora, Mãe Aninha, Mãe Beata de Yemanjá, Tia Ciata, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, as grandes matriarcas do samba, que conseguiram, por meio da ideia de matrigestão, garantir a continuidade cultural do povo preto, além da permanência minimamente digna em territórios estrangeiros.

De acordo com Flávia Portela, idealizadora do projeto, “apresentar a história e a cultura africana e afro brasileira sob a ótica feminina, reconhecendo a influência da mulher negra no processo de formação da identidade do povo brasileiro é resgatar a figura feminina negra na nossa história, escrevendo a saga de resistência dos vários grupos étnicos africanos até os dias de hoje no Brasil”, explica.

Para curadoria do projeto, feita pelo Instituto Nossa Marka, “a contribuição feminina nos territórios tradicionais estabelece a condição de estar em igualdade de direitos. O matriarcado e a matrilinearidade assumem a condição de respeito, vida e autossustentabilidade, retroalimentando o poder sagrado, social e comunitário. Uma reconstrução gestada por mulheres a fim de nutrir a potência e sobrevivência de um povo: o preto”.

Serviço

Exposição “Diáspora Africana – Travessias Femininas”

Data: 15 a 30 de outubro

Horário: visitas guiadas de 9h às 17h

Local: Praça Central – Edifício Boulevard Center/CONIC

Classificação Livre

Entrada gratuita