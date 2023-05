Instalações de ‘A Grande Conquista’ vão de piscina e jacuzzi a ‘Vila do Chaves’ com camas faltando

Local fica na Fazenda Tuim, em Itapecerica da Serra, onde os participantes ficarão confinados para concorrer ao prêmio milionário

Luísa Monte

São Paulo – SP

À primeira vista, parece um ambiente confortável. Mas talvez não seja bem assim para os 70 participantes que disputarão uma vaga em A Grande Conquista. A Folha de S.Paulo visitou o local onde será gravado o novo reality show da Record, que estreia nesta segunda-feira (8) a partir das 22h45.



Ele fica na Fazenda Tuim, em Itapecerica da Serra (região metropolitana de São Paulo), onde os participantes ficarão confinados para concorrer ao prêmio milionário. O ambiente é o mesmo que abrigou outros programas da emissora, como A Fazenda e Power Couple Brasil, mas repaginado.



Após mais de uma hora de viagem de São Paulo, chega-se à porta da propriedade onde os familiares de Deolane Bezerra tentaram “resgatar” a peoa na edição mais recente de A Fazenda. O diretor da atração, Rodrigo Carelli, é quem conduz uma espécie de tour guiado pelos bastidores e cenários.



A primeira parada é a sala de controle, onde é possível ver tudo o que acontece na casa através de mais de 50 câmeras. Também é onde se controla todas as portas e os alertas sonoros.

MANSÃO

Saindo dos bastidores, o grupo foi conduzido à Mansão, onde os 10 primeiros escolhidos entram diretamente -outros 10 selecionados irão se juntar a eles após 10 dias na Vila (veja descrição abaixo). Entrando pela despensa, que tem armários e cestos de roupa, chega-se ao ambiente amplo que reúne cozinha, sala de estar e de jantar. Seguindo direto, chega-se ao quarto, com 11 camas de solteiro e uma de casal.



O ambiente externo conta com piscina, academia, churrasqueira e espreguiçadeiras. O quarto dos “donos” (o equivalente aos líderes no BBB) conta com duas camas de casal e banheiro com jacuzzi. “Seria ótimo passar 2 meses aqui”, foi o comentário geral entre o grupo de imprensa convidado pela Record.

Saindo da área da mansão, chega-se ao campo de provas -grande galpão onde são montadas as estruturas de competição. No local ainda está localizado o palanque onde a apresentadora Mariana Rios ficará posicionada.

VILA

O conforto acaba quando se chega à Vila, onde 70 competidores disputarão 10 vagas na Mansão. O espaço lembra a Vila do Chaves: uma praça circular rodeada de casinhas coloridas, onde ficará mais gente do que deveria.



Na casa verde, onde poderiam morar 9 pessoas tranquilamente, ficam 16. Na azul, poderiam ficar 7, mas ficam 22. E, na casa laranja, feita para 5 pessoas, dormem 32. A quantidade de comida é a mesma para as 3 casas e o “dono” pode escolher pessoas para mudar de moradia durante sua gestão.



Como explica o diretor, o ambiente desconfortável faz parte do jogo. “Esse formato vai gerar mais competitividade, porque quando os 10 forem para a mansão, eles já vão ter passado pelo perrengue da Vila, então acho que eles vão se posicionar e jogar melhor”, diz Carelli.