Instagram tem nova foto mais curtida

Desde 2019, o posto de foto mais curtida do Instagram era ocupado pela foto de um ovo, mas Messi, mais uma vez, fez história

A foto de um ovo, que era a mais curtida da história do Instagram deste 2019, com mais de 56 milhões corações recebidos, deixou o posto. A foto postada por Lionel Messi após o título da Copa do Mundo conquistado pela Argentina ultrapassou a marca, recebendo mais de 62,6 mil likes.

Na postagem, o camisa 10 da Argentina, que além do título recebeu também o prêmio de melhor jogador da competição, aparece segurando a tão sonhada taça da Copa do Mundo. Na legenda, o craque escreveu que “a ficha ainda não caiu”.

A seleção argentina chegou em Buenos Aires por volta das 2h da manhã (horário de Brasília), e foi recebida com muita festa. O governo decretou feriado hoje para queos torcedores pudessem comemorar a conquista do tricampeonato Mundial.