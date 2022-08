Ingrid Guimarães manda recado para quem a procura para reclamar da Globo

“Só para agilizar a vida de vocês: eu não sou contratada da Globo mais

A atriz Ingrid Guimarães, de 50 anos, alertou os internautas que a procuram para reclamar da TV Globo que, desde o ano passado, ela não faz mais parte do time de funcionários da empresa.

Por meio de seu perfil no Twitter, a humorista disse que, aqueles que desejam criticar a emissora carioca, encaminhem suas queixas “para outro setor” em vez de encherem suas publicações com críticas ao canal.

“Só para agilizar a vida de vocês: eu não sou contratada da Globo mais. Desde outubro do ano passado sou contratada [de um serviço] de streaming. Reclamações sobre Globo favor encaminhar para outro setor. Grata”, escreveu.

Ingrid Guimarães está fora do Grupo Globo desde o ano passado, após 28 anos de vínculos empregatícios. Desde então, a humorista integra o elenco de artistas brasileiros da plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Ingrid estreou na emissora com uma participação em “Mulheres de areia”, em 1993. No campo humorístico, ela também fez “Sob nova direção” e acumula participações especiais em “Os Normais”, ” Zorra Total”, “Escolinha do Professor Raimundo”, entre outros.