Influenciadora critica vaga exclusiva para autistas e depois pede desculpas

Ela também fez comentário homofóbico em vídeo viralizado

A influenciadora e maquiadora Larissa Rosa, moradora de Anápolis (GO), fez um vídeo preconceituoso que tem viralizado nas redes sociais. Nele, ela aparece tentando estacionar o carro dentro do que parece ser um shopping e critica vagas que são exclusivas para pessoas com autismo.

“Vaga exclusiva para autista. O mundo está muito esquisito”, disse. Ao lado dela estava a mãe que ainda pergunta qual o problema dela com os autistas. Na resposta, Larissa fez outro comentário discriminatório.

“Não tenho nenhum problema com autista. A vaga é tão colorida que achei que era para ‘viado’. Vaga para mim nunca tem”, emendou. A mãe também faz piada sobre a vaga que a filha poderia querer: ”vaga para gordo estressado”.

A repercussão tem sido negativa. Horas depois, tanto a influenciadora quanto a mãe dela foram às redes sociais ler um discurso de desculpas. Enquanto Larissa diz que falou sem pensar, a mãe chorou. “Acredito também que devemos ter maturidade e humildade para enxergar e reconhecer nossos erros”, declarou.

De acordo com a Globo, o delegado Joaquim Adorno, do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), vai investigar as declarações feitas por mãe e filha que podem ser enquadradas no crime de discriminação de pessoa em razão de sua deficiência.