Influencer grávida de Jô diz que pediu desculpas para esposa do jogador

Por meio das redes sociais, Maiára se pronunciou sobre a polêmica e afirmou que o jogador é de fato o pai de seu filho

A influenciadora digital Maiára Quiderolly, que afirmou estar esperando um filho do ex-jogador do Corinthians Jô, disse em seu Instagram, nesta quinta-feira (16) que conversou com a ex-mulher do jogador, Claudia Santos, e que pediu desculpas a ela.

“Eu já conversei com a Claudia e me desculpei com ela, se tem alguém nisso tudo que eu tenho que pedir desculpas é para ela e pro meu filho quando ele começar a entender as coisas”, escreveu em seus stories.

A mulher de Jô, Claudia Santos, anunciou o fim do casamento com o jogador após as notícias de que o atacante teria engravidado Maiára. Em seu Instagram, ela afirmou que fez de tudo para manter a relação entre os dois, mas que a notícia da gravidez colocou um ponto final em seu casamento. O agora ex-casal tem dois filhos.

“Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente o filho é dele… Se o filho for dele, não vai ser meu. O filho é dele, a responsabilidade é dele. Eu tentei o que pude, eu fui forte até onde eu pude, lutei pelo meu casamento até onde eu pude”, disse.