Inês Brasil comemora sua participação em campanha na Globo

Através de suas redes sociais, a cantora e dançarina afirmou que sua história não foi fácil, mas sempre seguia com muita humildade e amor

Inês Brasil, de 52 anos, comemorou com seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira (14), sua primeira exibição na TV Globo, protagonizando uma campanha da Avon.

“Estou a exatamente 10 anos na mídia em busca de fazer com que as pessoas conheçam e reconheçam o meu trabalho. Sempre com muita humildade, carisma, amor e muito amor! Minha história não foi fácil, estar hoje em uma propaganda de nível nacional não foi nada fácil”, escreveu a dançarina em sua publicação.

A cantora também relembra os comentários negativos que ouviu ao longo da carreira. “Só eu e a minha equipe sabemos o preconceito que sofro por certas “marcas” pelas roupas que uso, por falar errado, por escrever errado… Já ouvi muitos NÃO! Mas continuei a mesma Inês”.

Na postagem, ela agradeceu à Avon pela realização do que chamou de “um sonho”, e reforçou a felicidade que sentia no momento, especialmente por seu nome artístico ter entrado para os assuntos mais falados do Twitter no Brasil.

“Obrigada meus fãs, obrigada Avon Brasil por tudo! Contem sempre comigo. Fui tão bem tratada, com tanto amor, em todo processo por toda equipe!”, compartilhou Inês, junto a uma imagem da campanha .