Indicado ao Grammy Latino, Deko anuncia novo single

Coautor de poderosos hits do Maneva como “Lagrimas de Alegria”, indicado ao Grammy, “Tô de Pé”e “Corre Pro Meu Mar”, artista anuncia a chegada de “Deixa o Tempo Correr”.

Alerta de hit a caminho! O cantor e compositor DEKO, indicado ao Grammy Latino como autor na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” com ‘Lágrimas de Alegria”, parceria entre Maneva & Natiruts, anunciou a chegada de seu primeiro single em 2022. “Deixa o Tempo Correr” chega em todos os aplicativos de música no dia 20 de maio.

Falando sobre conexões, sinais e a percepção dos olhares, a canção foi composta pelo próprio cantor, que também é coautor de poderosos hits como “Tô de Pé”, “Corre Pro Meu Mar” e “Banco de Areia”, todas gravada pelo grupo Maneva. “Essa é uma música que fala sobre estar conectado à outra pessoa, sabe? Quando o corpo fala por si só e as palavras não são necessárias para entender.

A canção foi produzida por Felipe Sousa, guitarrista e produtor musical do Maneva, em parceria com DEKO. “Fazia tempo em que eu não me envolvia diretamente com a produção e fazer isso ao lado de um dos maiores nomes da música brasileira me deixou bem a vontade. O Felipe é um cara sensacional e um dos maiores produtores que já conheci, sua musicalidade é absurda!”, conta o cantor.

Cantor e compositor, DEKO é uma das principais e mais ativas figuras da nova geração do reggae brasileiro. O motivo? Além de ser intérprete de canções como “Areias Claras” e “O Tempo”, o artista também já escreveu canções para nomes como Gabriel Elias, Atitude 67, Di Ferrero, As Baías & Mc Rebbeca, Neguinho da Kaxeta, Viegas, Julies, suas composições já ultrapassaram a marca de 100 milhões de Streams e está pronto para conquistar o Brasil como cantor.