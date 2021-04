‘Império’ é a próxima novela a reprisar na Globo; relembre quem é quem

A trama de Aguinaldo Silva é a terceira a retornar à grade da emissora desde a suspensão das gravações devido à pandemia, em março do ano passado

A esperança de volta à normalidade, pelo menos na programação da Globo, não durou muito. Foram só 23 episódios inéditos de “Amor de Mãe” antes do retorno das reprises na faixa das 21h. Dessa vez, será “Império” (2014-2015), que estreia segunda (12).

A trama de Aguinaldo Silva é a terceira a retornar à grade da emissora desde a suspensão das gravações devido à pandemia, em março do ano passado. Os atores até chegaram a retornar aos estúdios, mas o agravamento da crise fez a Globo recuar.

Transmitida originalmente entre os anos de 2014 e 2015, “Império” conta a história do jovem José Alfredo de Medeiros (Chay Suede), que deixa Pernambuco rumo ao Rio de Janeiro para tenta a vida e acaba apaixonado pela cunhada Eliane (Vanessa Giácomo).

O casal, porém, não consegue viver sua paixão após desencontros e tramoias da irmã de Elaine, Cora (Marjorie Estiano). A partir daí, a vida de José Alfredo toma um rumo surpreendente, que o leva a um império ao lado de Maria Marta (Adriana Birolli).

Após um salto no tempo, Alexandre Nero é José Alfredo, casado com Maria Marta (Lilia Cabral), e com filhos: José Pedro (Caio Blat), Maria Clara (Andreia Horta) e João Lucas (Daniel Rocha). Nessa fase, ele tem ainda a amante: Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa).

“Império” venceu o Emmy Internacional na categoria melhor novela em 2015. Essa foi a terceira obra de Aguinaldo Silva a levar o prêmio, atrás de “Roque Santeiro” (1985) e “Fina Estampa” (2011), essa última também reprisada pela Globo no ano passado.

OSÉ ALFREDO DE MEDEIROS (Chay Suede/Alexandre Nero) – Dono de uma rede de joalherias internacional, a Império, o Comendador, como é chamado, tem quatro filhos: José Pedro (Caio Blat), Maria Clara (Andreia Horta), João Lucas (Daniel Rocha) e Cristina (Leandra Leal). É casado com Maria Marta (Lilia Cabral) e tem uma amante, a jovem Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa). É assassinado pelo filho José Pedro no fim da novela.

MARIA MARTA MEDEIROS DE MENDONÇA E ALBUQUERQUE (Adriana Birolli/Lilia Cabral) – É de uma família aristocrata, mas está falida quando conhece José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero) na Suíça. Os dois se casam e têm três filhos: José Pedro (Caio Blat), Maria Clara (Andreia Horta) e João Lucas (Daniel Rocha). O casamento de Maria Marta e José Alfredo termina e os dois ficam juntos por conveniência.

MARIA ÍSIS (Marina Ruy Barbosa) – É filha de Magnólia (Zezé Polessa) e Severo (Tato Gabus Mendes), e irmã de Robertão (Rômulo Neto). É pobre e amante de José Alfredo (Alexandre Nero). Torna-se sócia da Império depois da morte dele.

JOSÉ PEDRO (Caio Blat) – Filho mais velho e preferido da mãe. Casado com Danielle (Maria Ribeiro), tem uma enteada chamada Bruna (Kiria Malheiros). Revela o verdadeiro caráter depois de ter certeza de que o Comendador escolheu a irmã do meio para assumir o comando da Império. Mata o pai no fim da trama.

MARIA CLARA (Andreia Horta) – Renomada designer de joias. É filha de Maria Marta Mendonça e Albuquerque (Adriana Birolli/Lilia Cabral) e José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero). É noiva de Enrico (Joaquim Lopes), dono de um dos restaurantes mais badalados do Rio de Janeiro, por quem é abandonada no dia do casamento.

JOÃO LUCAS (Daniel Rocha de Azevedo) – Filho caçula de Maria Marta Mendonça e Albuquerque (Adriana Birolli/Lilia Cabral) e José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero). É rebelde e apronta ao lado da amiga Eduarda (Josie Pessoa) que vira sua mulher. Torna-se presidente da Império depois da morte do pai.

CRISTINA (Leandra Leal) – Filha de Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli) e José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero). Descobre que é filha do Comendador após a morte da mãe. Torna-se o braço direito de José Alfredo na Império.

ELIANE (Vanessa Giácomo/Malu Galli) – Casada com Evaldo (Thiago Martins), vive uma história de amor com o irmão dele, José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero), que veio tentar a vida no Rio e foi morar com o casal. Cristina (Leandra Leal) é fruto da relação com o futuro Comendador. Ela se torna camelô e morre de uma grave doença.

CORA (Marjorie Estiano/Drica Moraes) – Inferniza a vida da irmã Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli), dos sobrinhos e do Comendador José Alfredo (Chay Suede/ Alexandre Nero), por quem permanece apaixonada até o fim da vida.

SEBASTIÃO FELICIANO (Reginaldo Faria) – O aventureiro que resgata José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero) do desespero.

MARIA JOAQUINA (Regina Duarte) – Portuguesa, mas mora na suíça, onde comanda uma empresa especializada na compra de diamantes.

JOSUÉ (Alejandro Claveaux/Roberto Birindelli) – Homem de confiança do Comendador José Alfredo (Alexandre Nero).

DOMINGOS SALVADOR (Paulo Vilhena) – Esquizofrênico. Cumpre pena no mesmo presídio que Orville (Paulo Rocha). Artista plástico talentoso, depois de explorado ganha reconhecimento e vai expor na França.

EVALDO (Thiago Martins) – Irmão de José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero) e marido de Eliane (Vanessa Giácomo). Homem simples, trabalhador e sério.

XANA SUMMER (Ailton Graça) – Xana é dono de um salão de beleza em Santa Teresa. Seu nome verdadeiro é Adalberto Silva.

TÉO PEREIRA (Paulo Betti) – Badalado colunista social.Tem um blog e publica diversos escândalos. A jornalista Érika (Letícia Birkheuer) é sua assistente. Termina a novela com a biografia do Comendador lançada nas livrarias.

CLÁUDIO BOLGARI (José Mayer) – Cerimonialista famoso. É casado com a ex-miss Brasil Beatriz (Suzy Rêgo), com quem tem dois filhos. Esconde um segredo. É homossexual e tem um caso com Leonardo (Klebber Toledo).

BEATRIZ BOLGARI (Suzy Rêgo) – Esposa do cerimonialista Cláudio (José Mayer). Mãe de Enrico (Joaquim Lopes) e Bianca (Juliana Boller). Foi Miss Brasil aos dezoito anos. Conhece o segredo do marido.

ENRICO BOLGARI (Joaquim Lopes) – Filho de Cláudio (José Mayer) e Beatriz (Suzy Rêgo). É dono de um restaurante renomado na cidade e é noivo de Maria Clara (Andreia Horta).

BIANCA BOLGARI (Juliana Boller) – Filha mais nova de Cláudio (José Mayer) e Beatriz (Suzy Rêgo). Estudiosa e aplicada, tem uma paixão disfarçada por João Lucas (Daniel Rocha).

LEONARDO DE SOUSA (Klebber Toledo) – Quer ser ator. É amante de Cláudio (José Mayer).

SILVIANO (Othon Bastos) – Ex-marido de Maria Marta (Lilia Cabral). Chefe do plano contra José Alfredo (Alexandre Nero).

MAURÍLIO (Carmo Dalla Vecchia) – Seu nome verdadeiro é Renato Silviano Júnior. Filho do ex-mordomo e primeiro marido de Maria Marta (Lilia Cabral), Silviano (Othon Bastos). É cúmplice nos planos de José Pedro (Caio Blat) contra José Alfredo (Alexandre Nero).

MAGNÓLIA (Zezé Polessa) – Interesseira e aproveitadora. Suas maquinações, todas destinadas a explorar a filha, Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa), são absurdas.

SEVERO (Tato Gabus Mendes) – Pai de Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa). Menos inteligente que a mulher, Magnólia (Zezé Polessa), é cúmplice nas armações dela. Termina a novela com o mal de Alzheimer.

ROBERTÃO (Rômulo Neto) – Filho de Magnólia (Zezé Polessa) e Severo (Tato Gabus Mendes), irmão de Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa). O que tem de bonitão, tem de preguiçoso. Vira modelo no final.

AMANDA (Adriana Birolli) – É sobrinha de Maria Marta (Lilia Cabral). Do relacionamento com o primo José Alfredo (Caio Blat), nasce um filho. É sócia de Leonardo (Klebber Toledo) no food truck em Santa Teresa.

DANIELLE (Maria Ribeiro) – É casada com José Pedro (Caio Blat). É mãe de Bruna (Kiria Malheiros).

VICENTE FERREIRA DA SILVA (Rafael Cardoso) – Chef do renomado restaurante de Enrico (Joaquim Lopes). Veio de Pernambuco para tentar a vida no Rio de Janeiro. É apaixonado por Cristina (Leandra Leal), com quem se casa no fim da novela.

FERNANDO (Erom Cordeiro) – Advogado, namorado de Cristina (Leandra Leal). Mora em Santa Teresa como ela.

MANOEL (Jackson Antunes) – Dono do bar que o Comendador (Alexandre Nero) frequenta.

JULIANE MATOS (Cris Vianna) – Ex-passista de escola de samba. Tem um relacionamento com um pintor que falsifica obras de arte, mas se separa dele.

ORVILLE NETO (Paulo Rocha) – Pintor de grande prestígio, secretamente um falsário talentoso. Marido de Juliane (Cris Vianna).

XÊNIA (Elaine Mickely) – Inimiga de Juju (Cris Vianna). Após cometer maldades para recuperar o porto de rainha de bateria da União de Santa Teresa, é expulsa da escola de samba.

CARMEN GODINHO (Ana Carolina Dias) – Advogada “porta de cadeia”. Rival de Juliane Matos (Cris Vianna) e amante de Orville (Paulo Rocha) por algum tempo.

ELIVALDO (Rafael Losso) – Irmão de Cristina (Leandra Leal) e filho de Evaldo (Thiago Martins) e Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli). Na adolescência, engravidou Tuane (Nanda Costa).

TUANE (Nanda Costa) – Engravidou aos 16 anos. Quando teve o bebê, tratou de entregá-lo ao pai Elivaldo (Rafael Losso) e sumiu. Volta, dez anos depois, querendo a guarda da criança. Termina com o antigo namorado.

REGINALDO (Flávio Galvão) – Casado com Tuane (Nanda Costa), Reginaldo não diz quase nada, a não ser que “é homem de falar pouco”. Morre assassinado por Cora no final da trama.

VICTOR (Adriano Alves) – Filho de Tuane (Nanda Costa).

JUREMA (Elizangela) – A primeira mulher de Reginaldo (Flávio Galvão), que aparece quando Tuane (Nanda Costa) consegue a guarda do filho e está preparando uma grande festa. É morta por Cora no final da novela.

JAIRO (Júlio Machado) – Filho de Jurema (Elizângela) e Reginaldo (Flávio Galvão). É quem financia a viagem da mãe e do irmão em busca do marido e pai foragido.

ISMAEL (Jonas Torres) – Marido de Lorraine. Ela separa-se dele para ficar com o dinheiro do Bolsa-Família.

LORRAINE (Dani Barros) – Mulher de Ismael (Jonas Torres).

DU OU EDUARDA (Josie Pessoa) – Amiga de João Lucas (Daniel Rocha). Casa-se com ele e tem filhos gêmeos.

NANÁ (Viviane Araújo) – Assistente de Xana Summer (Ailton Graça) no salão de cabeleireiros.

ÉRIKA (Letícia Birkheuer) – Jornalista assistente de Téo Pereira (Paulo Betti).

SEU ANTONINHO (Roberto Bomfim) – Presidente da escola de samba Unidos de Santa Teresa.

ARNOLDÃO (Raphael Viana) – Apaixonado por Juju (Cris Vianna), torna-se namorado dela.

OTONIEL (Ravel Andrade) – Filho mais extrovertido de Jurema (Elizângela) e Reginaldo (Flávio Galvão). Fala sobre tudo, menos sobre a profissão do irmão misterioso.

JÚNIOR (Nicollas Paixão) – Filho de Juliane (Cris Vianna) e Orville (Paulo Rocha), tem um sonho na vida: quer ser compositor de escola de samba.

As informações são da Folhapress