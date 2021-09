“Imensurável” é o novo single de Aline Barros

A música chega acompanhada também de clipe, disponibilizado em seu canal do Youtube

A cantora Aline Barros acaba de lançar o single “Imensurável”, em todas as plataformas digitais. A música chega acompanhada também de clipe, disponibilizado em seu canal do Youtube. A faixa fará parte do projeto áudio visual, “Minha Oração”, com previsão de lançamento para janeiro de 2022.

A música é de Adoração, conta com a participação do coral One Service e tem produção de Johnny Essi, assim como todo o projeto. Composta pela própria Aline e com um refrão marcante, ela fala sobre como o amor de Deus pode transformar todo o medo.

Gravado em Curitiba, o clipe é composto por uma introdução da história, além da parte musical, e foi idealizado de forma minimalista, com a luz natural entrando pela janela de um casarão. Como elemento de cena, um balanço traz o conceito de que Deus dá a confiança para alcançar lugares mais altos.

O projeto completo conta a história de Aline em uma jornada constante pela busca por Deus. Durante esse último ano, ela quis retratar um trabalho para dividir com o público, o clamor do seu coração em relação à pandemia e a tudo que vem acontecendo no mundo. Com isso, a artista desenvolveu um álbum com 11 faixas que falam sobre esperança e como o amor de Deus é poderoso. “Deus quer fazer coisas novas em nossas vidas. A fé não é para ser explicada, mas vivida hoje, neste tempo, e sei que esse projeto, essas canções, nos levarão a um novo entendimento da verdade que liberta e a busca ainda maior de um relacionamento com Deus”, conta a cantora, acrescentando que cada faixa do álbum terá um elemento no filme, que se relaciona com a música.

Mauricio Soares, diretor A&R | Gospel da Sony Music, acredita que esse trabalho é um passo além em tudo o que já foi feito em termos de projeto na música cristã. “Do ponto de vista dos conteúdos e das imagens, temos algo belíssimo em mãos, mas o que mais nos chama a atenção, é justamente a qualidade de cada música que compõe esse repertório e a clara manifestação do Espírito Santo presente em cada canção. Tenho certeza de que esse projeto irá impactar a vida de milhões e milhões de pessoas e que estará entre os trabalhos mais icônicos da discografia de Aline Barros”.

Com mais de 20 anos de carreira, Aline Barros é uma das maiores referências da música cristã na América Latina. Acumula Discos de Ouro, Platina e Diamante e é vencedora de 8 Latin Grammy Awards. Dotada de talento e carisma natos, Aline tem conseguido que seu trabalho ministerial alcance resultados inéditos no segmento.