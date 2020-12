IGOR e Clau trazem “Sentimento Bom” em parceria autoral

PUBLICIDADE

Escute: https://smb.lnk.to/ SentimentoBom

Assista: https://youtu.be/iHfnpCX-u4M

Transitando pelo Pop com tranquilidade, IGOR se junta à cantora Clau em uma parceria inédita e especial. Cantando um amor que traz à tona um “Sentimento Bom”, a colaboração chega nesta sexta-feira (04) às plataformas digitais e tem a parceria dos dois também na composição. O lançamento vem acompanhado de clipe oficial, já disponível no YouTube.

O vídeo, que tem produção da Medellin Records e direção de Gabriel Duarte, transmite os sentimentos bons que a canção desperta. O conceito do clipe é baseado nas cores, que traduzem a letra da música: em um estúdio com fundos de diversas tonalidades, IGOR e Clau interpretam a faixa.

A cantora, que ganhou projeção nacional com o sucesso “Pouca Pausa”, falou sobre a parceria: “Eu e o Igor, a gente já se conhecia de vista, temos amigos em comum, como a galera do Cortesia, meus parceiros de ´Pouca Pausa´, mas a gente nunca tinha se falado realmente, muito menos em relação à música. Então, para mim, foi uma super surpresa quando ele me mandou uma mensagem falando que tava fazendo uma música e pensou em mim para cantar com ele. Já gostei de cara antes mesmo de ouvir. Na hora, já pedi para ele me mandar, eu adorei, achei muito gostosa, a cara do verão, good vibes, romântica e com uma energia muito boa. Ele me deixou à vontade para dar minha cara para música, escrever minha parte, o que eu acho super essencial e esse processo foi muito rápido – escrever, gravar a música. O clipe que foi super legal. Achei muito criativo, a ideia de trabalhar cores, a direção artística arrasou, eu achei muito lindo o conceito todo envolvido. Espero que a galera curta muito, escute bastante no Verão. Acho que a música, assim como o nome já fala, vai trazer muitos sentimentos bons. Fiquei muito feliz com essa parceria e foi um super privilégio para mim esse convite“.

IGOR completa: “Gravar o clipe com a Clau foi incrível. Já a conhecia antes, mas não tinha nenhum som com ela e a energia foi muito boa. Assim que a gente chegou lá, ficamos muito bem, gravamos o clipe conectados, a gente se dá muito bem. Acho que é isso, só na composição da música a gente já tava numa sintonia boa e, agora, vem o maior clipão! Tô muito feliz com o resultado e ela também. Foi um passo grande, uma parada maneira pra mim”.

No meio artístico há alguns anos, transitando por diferentes estilos dentro da indústria musical, IGOR vem mostrando sua versatilidade e ganhando cada vez mais fãs. Durante 2012 e 2015, foi parte da formação do grupo teen P9, que emplacou grandes sucessos. “Favorite Girl” bateu recorde no YouTube, colocando a banda como o primeiro grupo brasileiro a bater 1 milhão de views em 24 horas. Além disso, participou de trilha sonoras importantes, como da novela “Amor à vida”, da Rede Globo, com a música “Love You in Those Jeans”, e “Just The Two Of Us” presente no filme americano “The Amazing Spider Man”.

Com o fim do grupo, IGOR mudou de gênero musical e partiu para um novo segmento, o RAP, formando o grupo Classe A. O projeto alcançou mais de 150 milhões views e se destacou no cenário com o lançamento da música “Uma Dose”. Em sua trajetória junto ao Classe A, realizou feats junto ao selo 1Kilo, Neobeats, entre outros grandes nomes da cena.

Este ano, participou com destaque da sexta temporada do programa da MTV “De Férias com o Ex” e assinou com a gravadora Sony Music. Em junho, lançou o single autoral “Cartas”, com participação de Luccas Carlos, seguido de “Te Ver de Novo”, em julho. Em setembro, foi a vez do cantor mostrar sua habilidade em se adaptar às diferentes levadas de uma música, com a parceria autoral com o duo feminino de Trap Hyperanhas em “Xeque-Mate”.