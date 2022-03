Iggy Pop cancela show na Rússia devido a guerra com a Ucrânia

Antes dele, Green Day, Louis Tomlinson, AJR e Franz Ferdinand cancelaram apresentações no país

A lenda do punk Iggy Pop, 74, se juntou à crescente lista de artistas que cancelaram os próximos shows na Rússia em meio a guerra na Ucrânia, iniciada no dia 24 de fevereiro. Antes dele, Green Day, Louis Tomlinson, AJR e Franz Ferdinand cancelaram apresentações no país.

O cantor iria se apresentar tocar no festival Park Live, em Moscou, em julho, mas anunciou nesta terça-feira (1º) nas redes sociais que seu show não vai mais acontecer. Ele iria tocar no espetáculo principal do evento ao lado de The Killers, que também cancelou a participação.

“A apresentação de Iggy Pop no festival em Moscou em 10 de julho de 2022 foi cancelada. À luz dos eventos atuais, isso é necessário. Nossos pensamentos estão com os ucranianos e todas as pessoas corajosas que se opõem a essa violência e buscam a paz”, informa um comunicado compartilhado na conta do astro punk no Twitter.

No domingo (27), a banda de rock Green Day cancelou o show que aconteceria no Spartak Stadium, em Moscou, em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia. “Estamos cientes de que este momento não é sobre shows de rock em estádios, é algo muito maior que isso”, disse a banda em comunicado, garantido que todos serão reembolsados.

“Mas também sabemos que o rock and roll é para sempre e nos sentimos confiantes de que haverá um tempo e um lugar para voltarmos no futuro. Fiquem seguros”, concluiu Green Day.