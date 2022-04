Idris Elba confessa que já vendeu maconha e revela comprador famoso

Apesar de ter estudado artes em Londres e mesmo após ter tido oportunidades na área, ele diz ter percebido que os problemas financeiros persistiriam

No início da carreira, o ator Idris Elba, 49, afirma ter precisado vender maconha para pagar suas contas. Em entrevista ao programa The Jess Cagle Show, Elba falou ao público pela primeira vez sobre essa fase de sua vida.

“Eu costumava vender maconha. Fiz isso por pouco tempo, só para ajudar a me bancar”, recordou antes de dizer que também já trabalhou como DJ.

Apesar de ter estudado artes em Londres e mesmo após ter tido oportunidades na área, ele diz ter percebido que os problemas financeiros persistiriam.

“Tudo caiu na minha cara muito rápido, [foi assim] por cerca de quatro anos. E nesse período fiz muitas coisas, algumas das quais não me orgulho”, disse.

Por já ter trabalhado em um clube de comédia, Elba revelou que chegou a vender a droga para o famoso humorista David Chappelle. “Ele se lembra de mim porque ele costumava comprar maconha comigo”, emendou.

Recentemente, Idris Elba arrancou suspiros e virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais depois de aparecer no sorteio da Copa do Mundo. Ele comandou o evento ao lado da jornalista Reshmin Chowdhury.

Muita gente se surpreendeu com a boa desenvoltura do artista à frente do sorteio que definiu, entre outros grupos, o do Brasil no Mundial do final do ano. “Minha vida deu uma melhorada em 300% em ver o Idris Elba falando de futebol”, escreveu uma seguidora. “Idris Elba já roubou a cena do sorteio da Copa do Mundo em 10 segundos de tela”, disse outro.

“Copa do Mundo que começa com Idris Elba no sorteio tem tudo pra ser uma Copa histórica”, postou um seguidor. “Meu mano Idris Elba é facilmente top 3 homens mais bonitos do Mundo”, escreveu outro internauta.