Idris Elba arranca suspiros com sua beleza no sorteio da Copa

O ator Idris Elba, 49, arrancou suspiros e virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais depois de aparecer no sorteio da Copa do Mundo. Ele comandou o evento ao lado da jornalista Reshmin Chowdhury.

Muita gente se surpreendeu com a boa desenvoltura do artista à frente do sorteio que definiu, entre outros grupos, o do Brasil no Mundial do final do ano. “Minha vida deu uma melhorada em 300% em ver o Idris Elba falando de futebol”, escreveu uma seguidora. “Idris Elba já roubou a cena do sorteio da Copa do Mundo em 10 segundos de tela”, disse outro.

“Copa do Mundo que começa com Idris Elba no sorteio tem tudo pra ser uma Copa histórica”, postou um seguidor. “Meu mano Idris Elba entra facilmente no top 3 de homens mais bonitos do Mundo”, acredita outro internauta.

Recentemente, o longa-metragem “Sonic 2” ganhou seu primeiro trailer e apresentou o antagonista Knuckles, já conhecido dos jogos e desenhos anteriores, porém agora com a voz do ator Idris Elba.

O trailer foi divulgado no evento The Game Awards, e Knuckles foi apresentado como ajudante do vilão Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey. No vídeo, o doutor revela que “descobriu a fonte do poder supremo”, e então Sonic e seu amigo Tails (Colleen O’Shaughnessey) precisam defender o mundo.

Com a tão esperada estreia de Elba como Knuckles, o inimigo histórico de Sonic e Tails até os três se tornarem amigos, internautas comemoraram nas redes sociais. “Nunca na história reclamar de um filme trouxe tanto benefício. O trailer de ‘Sonic 2’ está perfeito!”, escreveu um. A estreia está programada para abril.

Em 2020, o ator e cineasta britânico Idris Elba lançou um novo fundo da Organização das Nações Unidas para ajudar agricultores de países mais pobres, pedindo às economias mais ricas que ajudem a evitar “fome e sofrimento” decorrentes da pandemia de coronavírus.

Elba e sua mulher, a modelo e ativista Sabrina Dhowre Elba, deram seu apoio à iniciativa criada pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) para ajudar a conter os impactos econômicos causados pela Covid-19.

O casal, que também foi designado como embaixador da boa vontade do Fida, contraiu o vírus em março daquele ano, tendo apenas sintomas leves. “As economias avançadas do mundo estão no meio dessa pandemia no momento e, é claro, precisam fazer tudo o que podem para ajudar seu próprio povo”, disse Elba em comunicado.