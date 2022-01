Ícone da Globo! Ana Maria imita Silvio Santos ao vivo em seu programa

Enquanto apresentava o “Mais Você”, Ana Maria brincou e imitou o bordão do dono do SBT: “Ma oe!” e divertiu a WEB.

Na manhã desta quarta (19), Ana Maria Braga divertiu os fãs ao imitar o bordão do apresentador e dono do SBT Silvio Santos, ao vivo, enquanto acompanhava os memes do BBB 22 junto com a repórter Ju Massoka.

O meme se tratava de um carro cuja placa tinha as letras “MA” e a numeração que parecia um “oi” estendido. A repórter disse que era o carro de Tiago Abravanel, neto de Silvio e divertiu Ana Maria.

O povo é muito criativo! Ma oooi! Adorei Ana Maria Braga

Ainda no programa de hoje, Ana mergulhou em uma banheira para tirar uma foto. Ela disse que era “um dia de rainha” e respondeu a Ju Massaoka se sua taça tinha álcool.

“Preciso tirar uma selfie aqui. Ai que delícia! Yeeeees! Acho que vou ficar aqui, tá fresquinho. Agora virei rainha aqui, a cara da riqueza”, brincou Ana Maria.

Durante o intervalo do programa, a apresentadora precisou de ajuda para sair da banheira.