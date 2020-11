Ícaro Silva se torna o narrador oficial dos audiolivros de ‘Harry Potter’ no Brasil

PUBLICIDADE

Ícaro Silva, 33, será narrador oficial dos audiolivros da saga “Harry Potter” no Brasil. A informação foi dada pelo ator em suas redes sociais, com a publicação de um vídeo em que aparece lendo um trecho do primeiro livro da série, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

“No ano de 2000, aos 13 anos de idade, eu cruzei pela primeira vez a ‘plataforma nove e meia’ e encontrei um universo tão fantástico quanto eu poderia sonhar”, declarou. “Nenhuma série de livros tomou tanto meu coração ou mexeu com minha juventude quanto ‘Harry Potter’.”

“Vinte anos depois aqui estou, muito feliz de anunciar que sou o narrador oficial dos audiolivros de Harry Potter no Brasil”, comemorou. “Na primeira semana de dezembro, ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ estará disponível em áudio no app da Storytel Brasil e eu serei seu narrador, além de fazer todos os personagens da saga.”

“Os próximos livros começam a chegar em janeiro e eu espero que ouvir seja tão divertido pra vocês quanto é pra mim narrar”, disse. “Um salve de amor e gratidão à equipe Storytel Brasil e especialmente ao meu diretor, M.M. Izidoro, com quem tenho feito vôos belíssimos.”

