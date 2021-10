Hugo Bonemer lamenta morte do pai, vítima da Covid

“Há limites pro meu entendimento do que parece justo. E isso não parece. Não é. Não pode. Dói demais”, escreveu Bonemer no Instagram

O ator Hugo Bonemer, 34, lamentou na madrugada neste sábado (30), a morte do pai, Christian Paulo de Toledo Bonemer, vítima de complicações da Covid-19.

“A gente tentou mudar as coisas, e criar um novo desfecho para essa história, com tudo o que existe numa situação como a que ele estava. Mas há 16 dias meu pai veio lutando para sair do hospital, da intubação, da ECMO [máquina que funciona como um pulmão ou um coração artificial], e há limites para toda batalha. Há limites pro meu entendimento do que parece justo. E isso não parece. Não é. Não pode. Dói demais”, escreveu Bonemer no Instagram.

Na publicação, ele também agradeceu toda a equipe médica que cuidou do pai, e o carinho de amigos e parentes pelas mensagens de apoio e carinho.

“O homem mais generoso que eu conheci. O melhor e mais longo abraço do mundo. Eu podia ficar horas ali. Que se dedicou a vida toda à sua família e ao que acreditava ser bom para ela. Meu paizinho lindo. Morreu com um sorriso no rosto, vê se pode? Provando que até na hora da morte devia estar fazendo piada com alguma coisa”, completou o ator, que é primo de William Bonner.