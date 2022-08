‘House of the Dragon’ tem maior estreia da história da HBO

A série é ambientada 200 anos antes dos eventos de “GOT” e acompanha uma das maiores guerras da dinastia Targaryen: a Dança dos Dragões

A série “House of the Dragon”, spin-off da saga “Game of Thrones”, estreou no domingo (20) e contou com a maior audiência de um primeiro episódio na história da HBO Max.

Baseada no livro “Fogo & Sangue” (2018), de George R.R Martin, a produção alcançou quase 10 milhões de espectadores em todas as plataformas nos Estados Unidos, segundo o serviço de streaming.

A série é ambientada 200 anos antes dos eventos de “GOT” e acompanha uma das maiores guerras da dinastia Targaryen: a Dança dos Dragões.

O elenco conta com a partipação de Mat Smith (Doctor Who), Olivia Cooke (Jogador Nº 1), Paddy Considine (The Outsider), Rhys Ifans (O Espetacular Homem-Aranha), Steve Touissant (Príncipe da Pérsia), Sonoya Mizuno (Devs) e Graham McTavish (Preacher), entre outros.