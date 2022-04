Homem trans faz ensaio grávido e mostra fases da gestação

“Papai está muito ansioso”, afirmou Roberto Bete; Ele compartilhou alguns registros em suas redes do oitavo mês de gestação

Roberto Bete, homem trans, chamou atenção na web ao compartilhar alguns registros de sua gestação. Ele está no oitavo mês de espera do primeiro filho, Noah. Já na fase final da gravidez, Roberto publicou cliques de um ensaio em que exibe o barrigão. Nos registros, surge de cueca branca e usando uma coroa de flores na cabeça.

“Um olhar poético e militante”, resumiu ele, na web, que também já fez alguns trabalhos como modelo.

Roberto, que além de influenciador possui um restaurante, participou do reality show de relacionamentos “O crush perfeito”, em 2020. Atualmente, ele é casado com a mãe do bebê Erika Fernandes, uma mulher trans, que é criadora de conteúdo digital e também tatuadora.

Foto/Reprodução

Em seu Instagram, ele mostra seu dia a dia, a evolução da gravidez, além de registros ao lado da amada. “Deixa eu quebrar uns padrões aqui”, comentou ele numa foto em que aparece sentado, segurando a barriga.

Em outro momento, quando completou 23 semanas de gestação, comemorou: “Noah, papai está muito ansioso”.

Roberto falou ainda sobre a expectativa em se tornar pai: “Me assusta um pouco como será a vida pós-nascimento, se irei dar conta de tudo e ainda ser um bom pai, mas acredito que Deus já tem seus planos”, disse ele.

“Aceito também que não sou perfeito e que também não serei ao me tornar pai, mas que no meio dessa minha imperfeição consiga ser para o meu filho um ser humano mais humano possível. Porque, para mim, o propósito disso tudo é poder deixar para esse mundo uma continuidade e contribuição incrivelmente melhor”, finalizou.