Historiador italiano diz ter encontrado ponte que aparece em ‘Mona Lisa’

São Paulo – SP

O historiador italiano Silvano Vinceti diz ter localizado a ponte que aparece no fundo do quadro “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci.



Em entrevista ao jornal The Guardian, ele diz que se trata da ponte Romito di Laterina, na província de Arezzo. Se estiver certo, o pesquisador encerraria um mistério que alimentou inúmeras disputas ao longo dos anos.



Teorias antigas identificaram a estrutura que aparece no quadro como a Ponte Buriano, perto de Laterina, bem como a Ponte Bobbio, na cidade de Piacenza, no norte da Itália.



Após usar documentos históricos, imagens de drone e comparações entre a pintura e as fotografias atuais da área, Vinceti disse que na verdade é a ponte Romito que aparece na obra. O número de arcos da estrutura teria ajudado o pesquisador a resolver o mistério.



A ponte na pintura de Leonardo tinha quatro arcos, assim como a Romito. Já a ponte Buriano tem seis arcos, enquanto a ponte Bobbio tem mais de seis.



Simona Neri, prefeita de Laterina, disse ao The Guardian que a teoria de Vinceti causou comoção na pequena cidade. “Precisamos tentar proteger o que resta da ponte, o que exigirá financiamento”, disse ela.