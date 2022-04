História de vida da jogadora Marta vai virar filme

Em março, a equipe da Conspiração se encontrou com a jogadora na Flórida, onde ela atua pelo Orlando Pride, para gravar depoimentos como parte da pesquisa para o filme

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A vida da jogadora Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, vai virar filme. A cinebiografia é desenvolvida pela produtora Conspiração e é baseada nas memórias da infância e adolescência da atleta, muito antes do sucesso dela como jogadora de futebol.

O projeto terá roteiro de Helen Beltrame, direção de Andrucha Waddington e produção executiva de Ramona Bakker. Marta é parceira na iniciativa.

Em março, a equipe da Conspiração se encontrou com a jogadora na Flórida, onde ela atua pelo Orlando Pride, para gravar depoimentos como parte da pesquisa para o filme.

Marta nasceu na pequena cidade de Dois Riachos, no interior de Alagoas. A atriz que vai interpretar a atleta ainda não foi definida.

“Vamos contar uma parte da história da Marta que ninguém conhece. Fizemos uma viagem no tempo com ela a Dois Riachos de uma forma muito profunda. Ao ouvi-la, conhecemos cada cantinho desse cenário que ainda nem visitamos fisicamente. E uma das coisas que mais me impressionou foi a maneira dela olhar para a vida. Ela é muito focada, ao mesmo tempo que é doce e leve”, diz Ramona Bakker.

A Conspiração já negocia a distribuição do filme com canais e plataformas digitais.