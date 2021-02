Oficinas de Hip Hop

PUBLICIDADE

Começa nesta sexta-feira (05/02), o Chamamento do Grupo Cultural Azulim que selecionará 10 grupos compostos por 10 pessoas ou individuais, que atuam no Hip Hop do DF, para receber mentorias e elaborarem um plano de negócios visando seu aprimoramento artístico. Cada pessoa do grupo vai receber uma bolsa no valor de R$350,00 para participar de oficinas visando a melhoria artística do trabalho, depois do processo de capacitação o grupo vai realizar uma apresentação mostrando os resultados das oficinas em um palco profissional a ser montado em Sobradinho II. Serão oficinas com profissionais dos quatro elementos do HIP HOP (DJ, MC, Graffiti e Breakdance). As inscrições vão até 15 de fevereiro. Link para inscrição

“A motivação para a realização da proposta é a forte penetração do hip hop nas regiões periféricas da capital do Brasil. O programa de capacitação vai focar na profissionalização dos grupos atuantes que carecem de um direcionamento de carreira artística. Atualmente não há na periferia o reconhecida do ponto de vista econômico, isso dificulta o seu desenvolvimento e coloca milhares de jovens artistas, produtores em situação de vulnerabilidade social por falta de planejamento profissional”, explica o presidente do Azulim, Iranildo Moreira.

Para o coordenador do projeto, Ricardo Oliveira, essa iniciativa vai contribuir em profissionalizar artistas do hip hop com a ajuda e experiência do grupo Azulim com 20 (vinte anos) de atuação nesse segmento e o orgulho de ter realizado e/ou participado dos maiores eventos do Hip Hop no Distrito Federal, dentre eles 6 ( seis) edições do Rap Chistmas ( evento com foco na arrecadação e distribuição de alimentos e agasalhos nas comunidades de Sobradinho II e Santa Maria, realizado sempre em dezembro), ruas de lazer comunitárias nas satélites do Distrito Federal.

Esse projeto é fruto de termo de fomento da Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural (SECDC), da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.

Inscrição

Envio de link do vídeo com apresentação (duração de 03 a 05 minutos) e ficha de inscrição online, Os vídeos inscritos serão analisados pela comissão julgadora e o resultado será divulgado nos perfis do Grupo Azulim nas redes sociais:

Capacitação e Mentoria

Cada grupo selecionado vai receber 40 horas de capacitação artística e mentorias para elaborarem um plano de negócios visando a melhoria de seus trabalhos. Após a entrega do plano de trabalho, os grupos vão colocar o plano em execução e realizar uma apresentação com recursos técnicos profissionais.

Professores das Oficinas

O Azulim não mediu esforços e formou um time de professores de grande qualidade para ministrar as oficinas. Na área de música estarão o DJ Marola (DJ) e Lio MC (Liberdade Condicional RAP). Luiz Fernando (B.Boy Testa) se encarregará das oficinas de Breakdance, e Opa Crew será o responsável pela área das artes plásticas (Graffiti).

DF HIP HOP

O programa de capacitação e empreendedorismo intitulado DF Hip Hop, do grupo Cultural Azulim, visa implementar e coordenar ações para o desenvolvimento e fortalecimento da dimensão econômica da cultura na periferia de Brasília em todos os segmentos da cadeia produtiva do hip hop. O projeto vai contribuir para a formulação e a implementação de ferramentas e modelos de negócio sustentáveis para empreendimentos que envolvem música (Rap e DJ), da dança (Break) , das artes plásticas (Grafite).

Iranildo Moreira, do Azulim, observa que a proposta está alinhada com a meta do plano nacional de cultura de aumento no total de pessoas qualificadas anualmente em cursos, oficinas, fóruns e seminários com conteúdo de gestão cultural, as ações propostas vão capacitar e difundir no Distrito Federal, principalmente nas cidades- satélites a cultura dos praticantes e simpatizantes do hip hop.

Serviço:

DF HIP HOP- CHAMAMENTO PÚBLICO – OFICINAS DF HIP HOP

VALOR DA BOLSA: R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).ATENÇÃO AOS PRAZOS:

Período de inscrições: de 05 a 15 de fevereiro

Divulgação do resultado da seleção: 18 de fevereiro

Início das oficinas: a partir de 20 de fevereiro.

Apresentação do resultado (Evento/Mostra): Abril

Resultado nos perfis do Grupo Azulim nas redes sociais:

Facebook

Instagram

OUTRAS INFORMAÇÕES:

AR9 CONJ 05 lote 24 – Sobradinho ll – DF (Espaço Sede do Grupo Azulim)

Ou por Contato telefônico: (61) 99279-8515

E-mail: [email protected]