Henry Cavill comenta acidente que o afastou das filmagens de ‘The Witcher’

Henry Cavill, 38, detalhou o acidente no set de “The Witcher” que o afastou temporariamente das filmagens da segunda temporada da série, em dezembro de 2020. O ator contou que estava correndo pela floresta e havia uma neve falsa, ‘bem escorregadia’, nas palavras dele, que fazia parte do cenário.

“Eu já tinha feito uma, talvez duas, tomadas, e porque eles fazem ajustes [entre as tomadas], eu comecei a esfriar. Então, quando comecei a correr de novo, meu pé bateu em um pedaço de madeira morta e desabou. Eu contraí muito meu tendão da coxa e o rasguei”, relembrou em entrevista à revista britânica NME.



A produção foi encerrada imediatamente e Cavill teve que usar muletas por um período. Depois de uma pequena pausa para o Natal, ele voltou ao estúdio com a ordem médica de não ficar mais do que cinco horas de pé por dia. “No início, isso era viável, mas, à medida que as coisas iam acontecendo, tive que trabalhar cada vez mais”, afirmou.



“Eventualmente, eu disse: ‘Pessoal, eu sei que precisamos terminar isso, mas não posso, porque se eu me machucar novamente, minha carreira acabou, muito antes desta temporada'”, afirmou o artista, que dá vida ao bruxo Geralt, protagonista da série da Netflix, cuja nova temporada estreou nesta sexta-feira (17).



Nesta segunda leva de episódios, o personagem promete mostrar mais nuances do que na primeira. “Eu fiz uma campanha forte para que trouxéssemos alguns aspectos dos livros para a série, de modo que tivéssemos um melhor entendimento de quem é o personagem”, afirmou Cavill em entrevista ao F5.



“Ele não é alguém bidimensional, que é vagamente engraçado, usa muitos palavrões e grunhe o tempo todo”, avalia. “Desta vez, vemos muito mais de sua capacidade de amar e entender o outro.”