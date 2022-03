HBO renova ‘And Just Like That’ para a segunda temporada

Sucesso do final dos anos 1990, “Sex and the City” cativou uma legião de fãs ao retratar o sexo, as relações afetivas e profissionais de quatro amigas de Nova York

A HBO Max vai renovar a série “And Just Like That” para uma segunda temporada. A trama é uma nova versão da famosa “Sex and the City” e conta entre as protagonistas as atrizes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

“Estou entusiasmado em contar mais histórias sobre estas personagens vibrantes e ousadas -interpretadas por estas atrizes poderosas. O fato é que estamos todos vibrando. E assim sem ‘And Just Like That’, as nossas vidas sexuais estão de volta em pauta”, afirma o produtor executivo, Michael Patrick King.

A primeira temporada da trama gira em torno do que acontece com Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) conforme elas transitam da complicada jornada da vida e dos relacionamentos aos 30 anos para a ainda mais complexa realidade da vida e amizades aos 50 anos.

Simultaneamente ao último episódio que foi ao ar na plataforma em fevereiro, a HBO lançou o documentário homônimo com cenas de bastidores e entrevistas com o elenco.

Sucesso do final dos anos 1990, “Sex and the City” cativou uma legião de fãs ao retratar o sexo, as relações afetivas e profissionais de quatro amigas de Nova York.

Mais de 20 anos depois, o documentário retrata a construção do retorno de Carrie, Charlotte e Miranda sem Samantha (Kim Cattrall) ao reboot, com as mesmas questões de outrora, mas sob uma perspectiva mais madura.