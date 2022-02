HBO Max renova série Euphoria para sua terceira temporada

De acordo com a Variety, a decisão de renovar a série protagonizada por Zendaya foi baseada no sucesso do segundo ano da trama

Os fãs de “Euphoria”, já podem gritar de felicidade, pois a HBO acaba de renovar a série para sua terceira temporada, devido ao sucesso da segunda temporada que vai ao ar todo domingo ás 23:00, já era de se esperar. “Sam, Zendaya e toda a equipe de ‘Euphoria’ elevaram a segunda temporada a um patamar extraordinário, desafiando as convenções de narrativa e formato sem prejudicar sua essência. Não poderíamos estar mais honrados em trabalhar com essa equipe talentosa, ou mas animados para continuar nossa jornada na terceira temporada”, diz nota assinada por Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação na HBO. #Euphoria foi renovada para a terceira temporada. pic.twitter.com/HltGJ1oc9d — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) February 4, 2022