HBO Max censura programa com críticas a Bolsonaro durante as eleições

Episódio de talk show americano sobre eleições brasileiras foi vetado na plataforma; empresa diz que quer evitar parcialidade e manter isonomia

A HBO Max não disponibilizou no seu catálogo no Brasil episódio do talk show Last Week Tonight, em que o apresentador John Oliver fala sobre as eleições no país e critica o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a empresa, a opção por atrasar a inclusão do episódio na plataforma se dá “porque não há programas atuais e similares sobre os demais candidatos”. “Desta forma, mantemos isonomia e evitamos parcialidade até o final do período eleitoral”, diz em nota a Warner Bros. Discovery, responsável por administrar o serviço.

Advogados especialistas em direito eleitoral ouvidos pela coluna afirmam que não existe qualquer impedimento legal para a exibição do episódio.

“A lei eleitoral não impede a liberdade de crítica, a liberdade de expressão. Não há nenhuma vedação em relação a isso na lei, mesmo no período eleitoral”, explica o advogado Acácio Miranda.

“Além disso, por não ser propaganda, mas sim uma análise, não há nenhuma lesão ao princípio da isonomia eleitoral”, completa ele.

A informação sobre o veto da HBO Max ao episódio do Last Week Tonight sobre Bolsonaro foi divulgada pelo site Ligado em Série. O programa foi exibido originalmente no dia 25 de setembro nos Estados Unidos.

O usuário que acessa a plataforma da HBO Max no Brasil encontra os episódios 22 e 24, mas não o 23º que aborda justamente o pleito brasileiro.

O episódio está disponível no canal do YouTube do Last Week Tonight. Na atração, Oliver cita as preocupações de que Bolsonaro, se perder, possa seguir o exemplo do ex-presidente americano Donald Trump, que insuflou apoiadores a invadirem o Congresso, em janeiro de 2021.

“A versão de Bolsonaro para o 6 de janeiro pode ser muito mais destrutiva, já que ele fez bastante para cultivar apoio dentro de suas Forças Armadas”, diz o apresentador no programa.

Como mostrou o colunista Nelson de Sá, do jornal Folha de S.Paulo, Oliver faz também um balanço do governo Bolsonaro, falando da política armamentista e de suas ações na pandemia. O apresentador fecha o programa com uma mensagem em português: “Sinto muito pelo que vocês estão passando neste momento. Nossos pensamentos estarão com vocês nas próximas semanas. Boa sorte.”