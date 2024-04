Harry quer se reaproximar do príncipe William e Kate Middleton, mas Meghan Markle faz exigências

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O tratamento de recuperação contra um câncer de Kate Middleton pode colocar um ponto final na briga entre os príncipes William e Harry. O caçula do rei Charles 3º, que sempre teve uma boa relação com a cunhada, quer voltar às boas com o irmão e tenta uma reaproximação. Só que existe uma pedra no meio do seu caminho: Meghan Markle.

A atriz impôs algumas exigências ao marido para que ocorra o reencontro entre os casais. Entre elas estão um pedido de desculpas pelas confusões passadas e a sensação de um acolhimento sincero dos Windsor. As demandas da ex-estrela da série ‘Suits’ foram reveladas por Tom Quinn, especialista na família real britânica, em entrevista ao jornal Daily Mirror.

Harry e Markle renunciaram às suas funções na realeza em janeiro de 2020. Desde então, eles já fizeram várias críticas públicas à Família Real.

Em 2021, o casal contou a apresentadora Oprah Winfrey sobre as discussões entre os irmãos e a atriz ainda revelou que Middleton a fez chorar durante uma briga na véspera de seu casamento. “O Harry deseja uma reconciliação, mas apoia integralmente a esposa”, disse Quinn.

Quinn ainda disse que o príncipe e a princesa de Gales já teriam convidado Harry e Markle para uma viagem com os filhos ao Reino Unido. O duque de Sussex avisou que só levará os filhos quando tiver acesso pleno ao aparato de segurança destinado a um membro sênior da Família Real – privilégio que ele perdeu com sua renúncia.

Os assessores da Família Real Britânica e de Harry e Markle não se pronunciaram.