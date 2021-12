Harry e Meghan revelam rosto da filha Lilibet em cartão de Natal

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle divulgaram nesta quinta-feira (23) seu cartão oficial de Natal e nele mostraram, pela primeira vez, sua filha de seis meses, Lilibet. A bebê está sendo segurada no ar pela mãe e recebendo olhares de admiração do casal real.

A foto tirada pelo fotógrafo Alexi Luborniski também inclui o filho de dois anos, Archie, no colo do príncipe britânico. O menino nasceu antes da renúncia dos deveres reais por Harry e Meghan, anunciada em 2020.



O cartão festivo é acompanhado por um texto que diz: “Neste ano, 2021, nós demos boas-vindas a nossa filha, Lilibet, ao mundo. Archie fez de nós ‘mamãe’ e ‘papai’, e Lili nos fez uma família.”



A carta continua ao anunciar as contribuições de Natal do casal à caridade. “Enquanto esperamos por 2022, nós fizemos doações [por meio dos contribuintes britânicos] para diversas organizações que honram e protegem famílias –das retiradas do Afeganistão, até famílias americanas que precisam, de licença parental.”



Harry e Meghan estão morando atualmente na cidade de Santa Barbara, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Afastados da realeza do Reino Unido, eles optaram por conservar a privacidade dos filhos e publicam poucas imagens das crianças nas redes sociais.