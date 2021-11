Harmonia do Samba, Dubdogz e Marcynho Sensação animam retorno do Cafe de La Musique Brasília

Para acesso ao espaço, agora será cobrado a apresentação do comprovante de vacinação ou opção em realizar o exame PCR no local

O espaço Brazilian Paradise do Cafe de La Musique Brasília está de volta! Após algumas semanas de reestruturação, um dos principais points do entretenimento da capital retorna com uma programação pra lá de especial e para todos os gostos: axé, piseiro, funk e música eletrônica.

A partir do dia 19 de novembro, para acesso ao espaço será cobrado a apresentação do comprovante de vacinação com as duas doses ou dose única, e para aqueles que ainda não estão de acordo com as exigências será dada a opção de realizar o teste PCR na hora, onde o valor cobrado será revertido em consumação. Caso o cliente teste positivo, o mesmo será ressarcido com o valor integral.

Final de semana de muita animação

Os agitos começam na sexta-feira (19), com o cantor Marcynho Sensação. O músico está em ascensão na cena do piseiro, com seu hit Rolê, em parceria com Tarcísio do Acordeon. O line-up ainda conta com os DJs Guuga e PH.

No sábado (20) será a vez da música eletrônica ecoar às margens do Lago Paranoá, com o duo de DJs do projeto Dubdogz. Os músicos já são velhos conhecidos dos amantes da cena eletrônica, entre os remixes de destaque estão Mania de Você, de Rita Lee e Free my mind, com Alok.

Enquanto no domingo (21), será a vez da banda Harmonia do Samba, embalar os brasilienses com toda sua energia e alegria. Na estrada há 28 anos, o grupo é um dos principais representantes do axé, com sucessos como Vem neném, Daquele jeito e Paradinha.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app Sympla, ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

Serviço

Cafe de La Musique Brasília

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2 – ao lado do Pier 21

Quando: sexta, sábado e domingo, 19 a 21 de novembro, sempre a partir das 18h;

Ingressos: Site ou app Sympla, ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

Para mais informações: @cafedelamusiquebrasilia