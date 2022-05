Halsey diz que sua gravadora exige sucesso no TikTok para lançar single

A artista fez a reclamação sobre a ‘Astralwerks/Capitol’ através de sua rede social; A gravadora está impedindo ela de lançar a música

A cantora Halsey usou seu perfil no TikTok neste domingo (22) para fazer uma reclamação sobre sua gravadora, a Astralwerks/Capitol. Segundo ela, está impedida de lançar uma música nova porque a gravadora quer que o produto viralize na rede social.

“Eu estou nessa indústria há 8 anos e vendi cerca de 165 milhões de discos e minha gravadora disse que eu não posso lançar a menos que eles consigam criar um sucesso no TikTok”, afirmou. “Tudo é marketing e eles estão fazendo isso para basicamente todo artista hoje em dia.”

Ao fundo do vídeo, ela deixou tocando uma música (aparentemente a que está barrada” e cantarolou em alguns momentos. “Eu só quero lançar música e eu mereço mais, para ser honesta. Estou cansada”, concluiu.

Foto/Reprodução

Em maio, Halsey usou as redes sociais para atualizar seus fãs e seguidores sobre seu estado de saúde. Ela afirmou que foi diagnosticada com Síndrome de Ehlers-Danlos (conhecida como Síndrome do homem elástico), Síndrome de Sjögren, Síndrome de ativação de mastócitos e SPOT (Síndrome Postural Ortostática Taquicardizante). “Ainda estou buscando por respostas para a causa de algumas dessas coisas, que pode ser algum outro tipo de doença autoimune.”